За российскую музыку в общественных местах предлагают штрафовать до 170 тысяч грн
В Украине предлагают существенно усилить ответственность за нарушение запрета на использование российского музыкального контента в публичном пространстве. Соответствующую петицию с требованием существенно повысить штрафы за публичное воспроизведение российской музыки подали в Кабинет Министров. Её авторы считают, что действующие санкции слишком низкие и не обеспечивают надлежащего соблюдения требований законодательства.
Отмечается, что часть 2 статьи 15 Закона Украины «О культуре» запрещает публичное воспроизведение российской музыки.
В то же время статья 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф за нарушение этого запрета в размере всего лишь от 17 до 170 гривен за первое нарушение.
Авторы обращения подчёркивают, что такие небольшие штрафы не выполняют ни превентивной, ни карательной функции, не обеспечивают соблюдение требований законодательства и фактически поощряют отдельных граждан и субъектов хозяйствования сознательно игнорировать законодательный запрет. По их мнению, риск получить такой незначительный штраф не является сдерживающим фактором для нарушителей.
В связи с этим авторы петиции требуют от правительства немедленно подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в статью 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях, который будет предусматривать существенное усиление ответственности за публичное воспроизведение музыкального продукта государства-агрессора.
Кабмин призывают принять все необходимые меры для скорейшего рассмотрения и окончательного принятия соответствующего закона парламентом.
В петиции №41/010180-26еп предлагается установить следующие размеры штрафов:
- для физических лиц — от 17 000 до 34 000 гривен за первое нарушение;
- для юридических лиц — от 85 000 до 170 000 гривен за первое нарушение;
- за повторное нарушение в течение года — штраф в двойном размере;
за систематические нарушения для юридических лиц — временное приостановление деятельности заведения на срок до 90 суток.
Подчёркивается, что в условиях продолжающейся агрессии РФ против Украины государство должно обеспечить эффективное исполнение законодательного запрета на распространение российского культурного продукта.
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