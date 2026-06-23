За российскую музыку в общественных местах предлагают штрафовать до 170 тысяч грн

Правительство призывают существенно усилить ответственность за публичное воспроизведение российской музыки, увеличив штрафы для граждан до 34 тысяч грн, а для юридических лиц до 170 тысяч грн, а также введя дополнительные санкции за повторные и систематические нарушения.

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В Украине предлагают существенно усилить ответственность за нарушение запрета на использование российского музыкального контента в публичном пространстве. Соответствующую петицию с требованием существенно повысить штрафы за публичное воспроизведение российской музыки подали в Кабинет Министров. Её авторы считают, что действующие санкции слишком низкие и не обеспечивают надлежащего соблюдения требований законодательства.

Отмечается, что часть 2 статьи 15 Закона Украины «О культуре» запрещает публичное воспроизведение российской музыки.

В то же время статья 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф за нарушение этого запрета в размере всего лишь от 17 до 170 гривен за первое нарушение.

Авторы обращения подчёркивают, что такие небольшие штрафы не выполняют ни превентивной, ни карательной функции, не обеспечивают соблюдение требований законодательства и фактически поощряют отдельных граждан и субъектов хозяйствования сознательно игнорировать законодательный запрет. По их мнению, риск получить такой незначительный штраф не является сдерживающим фактором для нарушителей.

В связи с этим авторы петиции требуют от правительства немедленно подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в статью 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях, который будет предусматривать существенное усиление ответственности за публичное воспроизведение музыкального продукта государства-агрессора.

Кабмин призывают принять все необходимые меры для скорейшего рассмотрения и окончательного принятия соответствующего закона парламентом.

В петиции №41/010180-26еп предлагается установить следующие размеры штрафов:

для физических лиц — от 17 000 до 34 000 гривен за первое нарушение;

для юридических лиц — от 85 000 до 170 000 гривен за первое нарушение;

за повторное нарушение в течение года — штраф в двойном размере;

за систематические нарушения для юридических лиц — временное приостановление деятельности заведения на срок до 90 суток.

Подчёркивается, что в условиях продолжающейся агрессии РФ против Украины государство должно обеспечить эффективное исполнение законодательного запрета на распространение российского культурного продукта.

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