Нет работы — нет стажа: в ПФУ объяснили, как не потерять пенсионные годы

Безработные украинцы могут добровольно вносить взносы в ПФУ для накопления стажа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что лица, не являющиеся пенсионерами, могут уплачивать добровольные пенсионные взносы по упрощенному механизму. Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

При этом не имеет значения, работает ли человек на момент уплаты взносов.

Как засчитывается страховой стаж

Месяц, в котором средства поступают на счет Пенсионного фонда, засчитывается в страховой стаж. Таким образом, человек приобретает право на соответствующий страховой стаж даже при отсутствии официальной работы.

Какой минимальный взнос нужно уплатить

Для зачисления одного полного месяца страхового стажа сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса.

В настоящее время он составляет 1 902,34 грн. Эта сумма рассчитывается как 22% от минимальной заработной платы в размере 8 647 грн.

Взносы можно продолжать уплачивать и после трудоустройства

В Пенсионном фонде отметили, что добровольные взносы можно уплачивать и после возвращения на работу.

В таком случае дополнительные взносы будут увеличивать заработок, который будет учитываться при назначении пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.