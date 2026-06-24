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Немає роботи — немає стажу: у ПФУ пояснили, як не втратити пенсійні роки

08:48, 24 червня 2026
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Безробітні українці можуть добровільно сплачувати внески до ПФУ для накопичення стажу.
Немає роботи — немає стажу: у ПФУ пояснили, як не втратити пенсійні роки
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Навіть у період тимчасового безробіття громадяни можуть самостійно сплачувати добровільні пенсійні внески та зараховувати страховий стаж. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Добровільні внески доступні незалежно від працевлаштування

У Пенсійному фонді України пояснили, що особи, які не є пенсіонерами, можуть сплачувати добровільні пенсійні внески за спрощеним механізмом. Для цього необхідно укласти договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

При цьому не має значення, чи працює людина на момент сплати внесків.

Як зараховується страховий стаж

Місяць, у якому кошти надходять на рахунок Пенсійного фонду, зараховується до страхового стажу. Таким чином людина набуває право на відповідний страховий стаж навіть за відсутності офіційної роботи.

Який мінімальний внесок потрібно сплатити

Для зарахування одного повного місяця страхового стажу сума добровільного внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

Наразі він становить 1 902,34 грн. Ця сума розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати у розмірі 8 647 грн.

Внески можна продовжувати сплачувати і після працевлаштування

У Пенсійному фонді зазначили, що добровільні внески можна сплачувати й після повернення до роботи.

У такому випадку додаткові внески збільшуватимуть заробіток, який враховуватиметься під час призначення пенсії.

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Пенсійний фонд ПФУ пенсія

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