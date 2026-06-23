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Водіям загрожує штраф до 1700 грн: за яке порушення на парковці доведеться заплатити чималу суму

20:44, 23 червня 2026
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Водіям в Україні нагадали про штрафи за незаконне паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю.
Водіям загрожує штраф до 1700 грн: за яке порушення на парковці доведеться заплатити чималу суму
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Паркування на спеціально відведених місцях для людей з інвалідністю без відповідного права є порушенням закону та може призвести до штрафу. Такі дії створюють незручності для людей, які потребують особливих умов доступності, та порушують їхні права.

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Правом користуватися спеціально позначеними місцями для паркування мають водії з інвалідністю, а також особи, які перевозять людей з інвалідністю. Для цього на транспортному засобі повинен бути встановлений розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю», а водій має мати документи, що підтверджують відповідний статус.

Закон забороняє займати такі місця без законних підстав, створювати перешкоди для паркування автомобілів людей з інвалідністю або використовувати знак «Водій з інвалідністю» без права на це.

Відповідно до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконну зупинку чи стоянку на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю, передбачено штраф від 1020 до 1700 гривень. Винятком є лише випадки вимушеної зупинки.

Крім того, штраф можуть накласти за перешкоджання людям з інвалідністю під час користування спеціальними паркомісцями, а також за неправомірне використання розпізнавального знака «Водій з інвалідністю».

У разі повторного порушення протягом року розмір штрафу подвоюється.

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ПДР Україна штраф авто парковка

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