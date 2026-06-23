Водіям загрожує штраф до 1700 грн: за яке порушення на парковці доведеться заплатити чималу суму

Водіям в Україні нагадали про штрафи за незаконне паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю.

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Паркування на спеціально відведених місцях для людей з інвалідністю без відповідного права є порушенням закону та може призвести до штрафу. Такі дії створюють незручності для людей, які потребують особливих умов доступності, та порушують їхні права.

Правом користуватися спеціально позначеними місцями для паркування мають водії з інвалідністю, а також особи, які перевозять людей з інвалідністю. Для цього на транспортному засобі повинен бути встановлений розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю», а водій має мати документи, що підтверджують відповідний статус.

Закон забороняє займати такі місця без законних підстав, створювати перешкоди для паркування автомобілів людей з інвалідністю або використовувати знак «Водій з інвалідністю» без права на це.

Відповідно до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконну зупинку чи стоянку на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю, передбачено штраф від 1020 до 1700 гривень. Винятком є лише випадки вимушеної зупинки.

Крім того, штраф можуть накласти за перешкоджання людям з інвалідністю під час користування спеціальними паркомісцями, а також за неправомірне використання розпізнавального знака «Водій з інвалідністю».

У разі повторного порушення протягом року розмір штрафу подвоюється.

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