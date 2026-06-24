Військовим спростили процедуру звільнення зі служби через догляд за родичами: що змінив наказ Міноборони

Механізм передбачає строки перевірки до 24 днів, склад комісій у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також два шляхи подання заяви — через військову частину або безпосередньо до ТЦК.

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В Україні на нормативному рівні визначено форми документів, порядок дій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, склад комісії та граничні строки проведення перевірки. Відповідні зміни були затверджені наказом Міноборони №274 від 28 квітня 2025 року та набрали чинності 15 липня 2025 року. Що змінилося для військовослужбовців та як проходить процедура отримання акту перевірки сімейного стану – розбиралася «Судово-юридична газета».

Чому цей документ є важливим

Акт перевірки сімейного стану військовослужбовця є одним із ключових документів для підтвердження обставин, пов’язаних із необхідністю постійного догляду за близькими родичами. Саме цей документ використовується під час розгляду питання про звільнення військовослужбовця зі служби за сімейними обставинами у випадках, передбачених абзацами 13 та 14 пункту 3 частини 12 статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

На практиці саме відсутність чітко врегульованої процедури отримання такого акта нерідко ставала причиною спорів між військовослужбовцями, військовими частинами та територіальними центрами комплектування.

Що змінив наказ Міноборони

Наказом № 274 Міністерство оборони внесло зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України. Документом уперше затверджено: форму рапорту та заяви для проведення перевірки сімейного стану; форму акта перевірки сімейного стану; порядок взаємодії між військовою частиною та ТЦК та СП; строки проведення перевірки; склад комісії та її повноваження.

Фактично йдеться про створення єдиного механізму, який має працювати однаково по всій території України.

Як отримати акт: два можливі варіанти

Порядок передбачає два шляхи отримання акта перевірки сімейного стану. Варіант перший: через командира військової частини. У цьому випадку військовослужбовець подає рапорт на ім’я командира або начальника військової частини. До рапорту необхідно додати документи, які підтверджують право на звільнення із військової служби за відповідною підставою, або належним чином засвідчені копії таких документів. Після отримання рапорту командир військової частини зобов’язаний протягом трьох днів направити до відповідного ТЦК та СП запит щодо проведення перевірки сімейного стану.

Варіант другий: безпосереднє звернення до ТЦК. Військовослужбовець може звернутися самостійно до керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заява подається до ТЦК за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання чи перебування особи, за якою військовослужбовець здійснює або планує здійснювати постійний догляд. Форма заяви є аналогічною формі рапорту та затверджена наказом Міноборони.

Юристи звертають увагу, що цей варіант може бути особливо корисним у випадках, коли військова частина з тих чи інших причин затягує направлення відповідного запиту.

Як працює комісія

Після надходження заяви або запиту керівник ТЦК та СП повинен протягом одного календарного дня створити комісію з перевірки сімейного стану. До її складу входять: заступник керівника ТЦК та СП як голова комісії; щонайменше три представники територіального центру. Під час перевірки комісія: аналізує подані документи; відвідує місце проживання особи, яка потребує догляду; перевіряє наявність інших членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд; отримує відомості з державних реєстрів; направляє запити до органів влади та інших державних установ; перевіряє інформацію про надання соціальних послуг з догляду. Фактично комісія має встановити не лише стан здоров’я особи, а й реальну потребу саме у догляді з боку військовослужбовця.

Які строки встановлені

Однією з головних новацій стало визначення конкретних строків. Командир військової частини повинен направити запит до ТЦК протягом трьох днів після отримання рапорту. Керівник ТЦК та СП має один день для створення комісії. На проведення перевірки відводиться до десяти календарних днів.

Якщо комісія направляє додаткові запити до державних органів і не отримує відповіді, вона не повинна чекати безкінечно. Якщо відповідь не надійшла до п’ятнадцятого дня після реєстрації запиту, рішення ухвалюється на підставі наявних документів, даних реєстрів та інших доступних відомостей. Після складання акта комісія повинна направити його військовослужбовцю та військовій частині протягом п’яти календарних днів. Таким чином, максимальний строк отримання акта після подання заяви або направлення запиту становить близько 24 календарних днів.

Які документи потрібно подати

До заяви або рапорту необхідно додавати ті самі документи, які подаються для звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Йдеться про документи, які підтверджують: родинні зв’язки; стан здоров’я особи, яка потребує догляду; необхідність постійного стороннього догляду; інші обставини, передбачені законодавством. Подаватися можуть як оригінали документів, так і належним чином засвідчені копії.

Які питання залишилися невирішеними

Попри позитивні зміни, новий порядок не усунув усіх проблем. Одним із найбільш дискусійних питань залишається визначення кола членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд за особою. Комісія повинна перевіряти наявність інших родичів, здатних забезпечити догляд, однак наказ Міноборони не містить чіткого визначення, кого саме слід вважати такими членами сім’ї. Саме через це можуть виникати різні підходи до оцінки одних і тих самих обставин у різних регіонах.

Не менш важливим залишається питання звернення від імені особи, яка потребує догляду. У положенні про ТЦК та СП така можливість фактично зберігається, однак новий наказ Міноборони детально її не регламентує. Це може створити додаткові труднощі на практиці та призвести до неоднакового застосування норм.

Що змінилось для військовослужбовців

До набрання чинності новими правилами процедура отримання акта часто залежала від практики конкретного ТЦК та СП або військової частини. Тепер військовослужбовці отримали чітко визначений алгоритм дій, затверджені форми документів та конкретні строки, яких повинні дотримуватися посадові особи. Крім того, законодавець фактично встановив запобіжник від безпідставного затягування перевірок. Навіть якщо державні органи не надають відповіді на запити комісії, вона все одно повинна ухвалити рішення не пізніше встановленого строку. Це має суттєво зменшити кількість випадків, коли розгляд питання про звільнення військовослужбовця затягувався на кілька місяців.

Наказ Міноборони № 274 став однією з найбільш очікуваних змін для військовослужбовців, які планують реалізувати право на звільнення зі служби через необхідність догляду за близькими родичами. Документ уперше встановив чітку процедуру отримання акта перевірки сімейного стану, визначив відповідальних осіб, строки перевірки та форми документів. Це дозволяє говорити про більшу правову визначеність та прогнозованість процедури.

Водночас окремі питання, зокрема критерії визначення членів сім’ї та порядок звернення від імені особи, яка потребує догляду, залишаються відкритими. Саме вони можуть стати предметом нових спорів та судових розглядів у майбутньому.

Для військовослужбовців головним висновком є те, що відтепер механізм отримання акта офіційно врегульований, а максимальний строк його оформлення обмежений. Це дає більше можливостей для захисту своїх прав у разі безпідставних відмов або затягування процедури з боку посадових осіб.

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