Военным упростили процедуру увольнения со службы из-за ухода за родственниками: изменивший приказ Минобороны

Механизм предусматривает сроки проверки до 24 дней, состав комиссий в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также два пути подачи заявления через воинскую часть или непосредственно в ТЦК.

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В Украине на нормативном уровне определены формы документов, порядок действий территориальных центров комплектования и социальной поддержки, состав комиссии и предельные сроки проведения проверки. Соответствующие изменения были утверждены приказом Минобороны №274 от 28 апреля 2025 года и вступили в силу 15 июля 2025 года. Что изменилось для военнослужащих и как проходит процедура получения акта проверки семейного положения – разбиралась «Судебно-юридическая газета».

Почему этот документ важен

Акт проверки семейного положения военнослужащего – один из ключевых документов для подтверждения обстоятельств, связанных с необходимостью постоянного ухода за близкими родственниками. Именно этот документ используется при рассмотрении вопроса об увольнении военнослужащего из службы по семейным обстоятельствам в случаях, предусмотренных абзацами 13 и 14 пункта 3 части 12 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

На практике именно отсутствие четко урегулированной процедуры получения такого акта нередко становилось причиной споров между военнослужащими, частями и территориальными центрами комплектования.

Что изменил приказ Минобороны

Приказом № 274 Министерство обороны внесло изменения в Инструкцию об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины. Документом впервые утверждены: форма рапорта и заявления для проведения проверки семейного положения; форму акта проверки семейного положения; порядок взаимодействия между воинской частью и ТЦК и СП; сроки проведения проверки; состав комиссии и полномочия.

Фактически речь идет о создании единого механизма, который должен работать все равно по всей территории Украины.

Как получить акт: два возможных варианта

Новый порядок предполагает два пути получения акта проверки семейного положения. Вариант первый: через командира воинской части. В этом случае военнослужащий представляет рапорт на имя командира или начальника воинской части. В рапорт необходимо добавить документы, подтверждающие право на увольнение с военной службы по соответствующему основанию, или должным образом заверенные копии таких документов. После получения рапорта командир воинской части обязан в течение трех дней направить в соответствующий ТЦК и СП запрос о проведении проверки семейного положения.

Вариант второй: непосредственное обращение в ТЦК. Военнослужащий может обратиться самостоятельно к руководителю территориального центра комплектования и социальной поддержки. Заявление подается в ТЦК за задекларированным или зарегистрированным местожительством или пребыванием лица, за которым военнослужащий осуществляет или планирует осуществлять постоянный уход. Форма заявления аналогична форме рапорта и утверждена приказом Минобороны.

Юристы обращают внимание, что этот вариант может быть особенно полезен в случаях, когда военная часть по тем или иным причинам затягивает направление соответствующего запроса.

Как работает комиссия

После поступления заявления или запроса руководитель ТЦК и СП должен в течение одного календарного дня создать комиссию по проверке семейного положения. В ее состав входят: заместитель руководителя ТЦК и СП как председатель комиссии; по меньшей мере три представителя территориального центра. При проверке комиссия: анализирует представленные документы; посещает место жительства лица, нуждающегося в уходе; проверяет наличие других членов семьи, которые могут осуществлять уход; получает сведения из государственных реестров; направляет запросы в органы власти и другие государственные учреждения; проверяет информацию о предоставлении социальных услуг по уходу. Фактически комиссия должна установить не только состояние здоровья, но и реальную потребность именно в уходе со стороны военнослужащего.

Какие сроки установлены

Одной из главных новаций стало определение конкретных сроков. Командир воинской части должен направить запрос в ТЦК в течение трех дней после получения рапорта. У руководителя ТЦК и СП есть один день для создания комиссии. На проведение проверки отводится до десяти календарных дней.

Если комиссия направляет дополнительные запросы в государственные органы и не получает ответа, она не должна ждать бесконечно. Если ответ не пришел к пятнадцатому дню после регистрации запроса, решение принимается на основании имеющихся документов, данных реестров и других доступных сведений. После составления акта комиссия должна направить его военнослужащему и воинской части в течение пяти календарных дней. Таким образом, максимальный срок получения акта после подачи заявления или направления запроса составляет около 24 календарных дней.

Какие документы нужно подать

К заявлению или рапорту необходимо прилагать те же документы, которые подаются для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам. Идет речь о документах, подтверждающих: родственные связи; состояние здоровья лица, нуждающегося в уходе; необходимость постоянного постороннего ухода; другие происшествия, предусмотренные законодательством. Предоставляться могут как оригиналы документов, так и должным образом заверенные копии.

Какие вопросы остались нерешенными

Несмотря на положительные изменения, новый порядок не устранил все проблемы. Одним из наиболее дискуссионных вопросов остается определение круга членов семьи, которые могут осуществлять уход за лицом. Комиссия должна проверять наличие других родственников, способных обеспечить уход, однако приказ Минобороны не содержит четкого определения, кого следует считать такими членами семьи. Именно поэтому могут возникать различные подходы к оценке одних и тех же обстоятельств в разных регионах.

Не менее важным остается вопрос обращения от имени лица, нуждающегося в уходе. В положении ТЦК и СП такая возможность фактически сохраняется, однако новый приказ Минобороны подробно ее не регламентирует. Это может создать дополнительные трудности на практике и привести к неодинаковому применению норм.

Что изменилось для военнослужащих

До вступления в силу новых правил процедура получения акта часто зависела от практики конкретного ТЦК и СП или воинской части. Теперь военнослужащие получили четко определенный алгоритм действий, утвержденные формы документов и конкретные сроки, которые должны соблюдаться должностными лицами. Кроме того, законодатель фактически установил предохранитель от безосновательного затягивания проверок. Даже если государственные органы не дают ответа на запросы комиссии, она все равно должна принять решение не позднее установленного срока. Это должно существенно уменьшить количество случаев, когда рассмотрение вопроса об увольнении военнослужащего затягивалось на несколько месяцев.

Приказ Минобороны № 274 стал одним из наиболее ожидаемых изменений для военнослужащих, планирующих реализовать право на увольнение со службы из-за необходимости ухода за близкими родственниками. Документ впервые установил четкую процедуру получения акта по проверке семейного положения, определил ответственных лиц, сроки проверки и формы документов. Это позволяет говорить о большей правовой определенности и прогнозируемости процедуры.

В то же время отдельные вопросы, в частности критерии определения членов семьи и порядок обращения от лица нуждающегося в уходе, остаются открытыми. Именно они могут стать предметом новых споров и судебных разбирательств в будущем.

Для военнослужащих главным выводом является то, что механизм получения акта отныне официально урегулирован, а максимальный срок его оформления ограничен. Это дает больше возможностей защиты своих прав в случае безосновательных отказов или затягивания процедуры со стороны должностных лиц.

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