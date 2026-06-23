  1. В Украине
  2. / В мире

Лавров заявил о готовности РФ возобновить переговоры с Украиной с точки остановки

13:16, 23 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия готова в любое время возобновить переговоры с Украиной и продолжить их с того этапа, на котором они были остановлены.
Лавров заявил о готовности РФ возобновить переговоры с Украиной с точки остановки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент и продолжить их с того этапа, на котором они были остановлены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

"Мы готовы их восстановить никогда на той точке, на которой они остановились", - сказал Лавров.

Он добавил, что параметры урегулирования были обсуждены и согласованы на Аляске почти год назад.

Отметим, что последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и США состоялся 17-18 февраля 2026 года в Женеве. Следующая встреча была запланирована на 5 марта в Абу-Даби, но отложили, после чего новую дату не определили.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что готов уже сейчас начать прямые переговоры с Путиным, чтобы достичь завершения войны, не дожидаясь, пока США урегулируют другие международные конфликты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Украина война переговоры

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Анны Лебедевой в апелляционный суд из-за вопросов к декларациям и имуществу

Высший совет правосудия продолжил рассмотрение кандидатуры Анны Лебедевой в апелляционный суд после замечаний ОСД.

Контракт на 10 месяцев: почему гарантированная отсрочка может «сгореть» через 2 года

Новые контракты для военных обещают выплаты до 460 тысяч гривен и отсрочку от мобилизации после службы, однако часть гарантий до сих пор не закреплена законом, а важные вопросы без ответа.

Верховный Суд взыскал с ГНС более 40 тысяч гривен судебных расходов в пользу ФОП из-за ошибки налоговиков в приказе о проверке

Может ли налоговая служба прийти с проверкой в «магазин», не указав в приказе фамилию конкретного предпринимателя.

Верховный Суд: в Италии суд передал ребенка отцу и лишил мать родительских прав, но решения не могут принудительно выполнить в Украине

ВС пришел к выводу, что решение иностранного суда относительно родительских прав и опеки над ребенком не подлежит принудительному исполнению в Украине, а может быть предметом отдельной процедуры признания.

Высший совет правосудия удовлетворил отставки двух судей и оставил без рассмотрения заявление Наталии Крючко

ВСП уволил двух судей местных судов в отставку.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]