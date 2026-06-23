Лавров заявил о готовности РФ возобновить переговоры с Украиной с точки остановки

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия готова в любое время возобновить переговоры с Украиной и продолжить их с того этапа, на котором они были остановлены.

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Россия готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент и продолжить их с того этапа, на котором они были остановлены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы их восстановить никогда на той точке, на которой они остановились", - сказал Лавров.

Он добавил, что параметры урегулирования были обсуждены и согласованы на Аляске почти год назад.

Отметим, что последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и США состоялся 17-18 февраля 2026 года в Женеве. Следующая встреча была запланирована на 5 марта в Абу-Даби, но отложили, после чего новую дату не определили.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что готов уже сейчас начать прямые переговоры с Путиным, чтобы достичь завершения войны, не дожидаясь, пока США урегулируют другие международные конфликты.

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