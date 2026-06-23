ВСП внесет Зеленскому представление о назначении пятерых судей в апелляционные суды

Высший совет правосудия внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении четырех судей на должности в Николаевский апелляционный суд и одного судьи — в Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд.

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Во вторник, 23 июня, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в Николаевский апелляционный суд и одного судьи — в Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд, а именно:

Корсаненковой Елены Александровны — на должность судьи Николаевского апелляционного суда;

Гарского Александра Вячеславовича — на должность судьи Николаевского апелляционного суда;

Чаричанского Павла Алексеевича — на должность судьи Николаевского апелляционного суда;

Червоненко Дмитрия Валерьевича — на должность судьи Николаевского апелляционного суда;

Цисельского Олега Владимировича — на должность судьи Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда.

Ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2026 года ВСП принял решение внести Зеленскому представления о назначении 75 судей.

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