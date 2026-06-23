ВРП внесе Зеленському подання про призначення п’ятьох суддів до апеляційних судів

Вища рада правосуддя внесе Володимиру Зеленському подання про призначення чотирьох суддів на посади до Миколаївського апеляційного суду та одного судді – до Південно-західного апеляційного господарського суду.

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У вівторок, 23 червня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення чотирьох суддів на посади до Миколаївського апеляційного суду та одного судді – до Південно-західного апеляційного господарського суду, а саме:

Корсаненкової Олени Олександрівни – на посаду судді Миколаївського апеляційного суду;

Гарського Олександра Вячеславовича – на посаду судді Миколаївського апеляційного суду;

Чаричанського Павла Олексійовича – на посаду судді Миколаївського апеляційного суду;

Червоненка Дмитра Валерійовича – на посаду судді Миколаївського апеляційного суду;

Цісельського Олега Володимировича – на посаду судді Південно-західного апеляційного господарського суду.

Раніше ми писали, що за 5 місяців 2026 року ВРП ухвалила внести Зеленському подання про призначення 75 суддів.

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