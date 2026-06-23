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ВРП відклала розгляд кандидатури Ганни Лебедєвої до апеляційного суду через питання до декларацій та майна

13:11, 23 червня 2026
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Вища рада правосуддя продовжила розгляд кандидатури Ганни Лебедєвої до апеляційного суду після зауважень ГДР.
ВРП відклала розгляд кандидатури Ганни Лебедєвої до апеляційного суду через питання до декларацій та майна
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У Вищої рада правосуддя під час розгляду питання про призначення судді Ганни Лебедєвої до П’ятого апеляційного адміністративного суду виникло багато питань. Члени ВРП вирішили продовжити перерву для додаткового вивчення матеріалів.

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Указом Президента України від 17 квітня 2019 року Ганну Лебедєву призначено на посаду судді Миколаївського окружного адміністративного суду безстроково. Рішенням Голови Верховного Суду від 22 серпня 2022 року її відряджено до Одеського окружного адміністративного суду.

Громадська рада доброчесності (ГРД) у своєму висновку вказала, що кандидатка не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, зокрема за показником «незалежність».

Серед ключових зауважень ГРД:

  • Використання родинних, дружніх та інших неформальних зв’язків для кар’єрного просування та отримання преференцій.
  • Невідображення у деклараціях за 2015–2018 роки автомобіля Lexus IS250 (2008 р.в.), яким суддя володіє з 2008 року.
  • Пізніше декларування квартири (лише у 2023 році) із суттєвим заниженням її вартості порівняно з ринковою.
  • Сумнівний дохід від операцій з інвестиційними активами у 2005 році (3 911 755 грн) за умови мінімальних доходів у попередні роки.
  • Набуття у 2023 році права користування автомобілем Lexus NX 350H (2022 р.в., вартість 2 282 705 грн), власником якого є батько судді. ГРД висловлює обґрунтовані сумніви щодо легальності набуття такого майна, враховуючи доходи батьків-пенсіонерів.

Після обговорення кандидатури в нарадчій кімнаті ВРП вирішила продовжити перерву у розгляді питання щодо призначення Ганни Лебедєвої на посаду судді П’ятого апеляційного адміністративного суду.

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суддя призначення ВРП

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