ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Анны Лебедевой в апелляционный суд из-за вопросов к декларациям и имуществу

Высший совет правосудия продолжил рассмотрение кандидатуры Анны Лебедевой в апелляционный суд после замечаний ОСД.

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В Высшем совете правосудия при рассмотрении вопроса о назначении судьи Анны Лебедевой в Пятый апелляционный административный суд возникло много вопросов. Члены ВСП решили продолжить перерыв для дополнительного изучения материалов.

Указом Президента Украины от 17 апреля 2019 года Анна Лебедева назначена на должность судьи Николаевского окружного административного суда бессрочно. Решением Председателя Верховного Суда от 22 августа 2022 года она командирована ​​в Одесский окружной административный суд.

Общественный совет добросовесности (ОСД) в своем выводе указал, что кандидат не отвечает критериям добродетели и профессиональной этики, в частности по показателю «независимость».

Среди ключевых замечаний ОСД:

Использование родственных, дружеских и других неформальных связей для карьерного продвижения и получения преференций.

Неотражение в декларациях за 2015–2018 годы автомобиля Lexus IS250 (2008 г.в.), которым судья владеет с 2008 года.

Позже декларирование квартиры (только в 2023 году) с существенным занижением ее стоимости по сравнению с рыночной.

Сомнительный доход от операций с инвестиционными активами в 2005 году (3 911 755 грн) при минимальных доходах в предыдущие годы.

Приобретение в 2023 году права пользования автомобилем Lexus NX 350H (2022 г.в., стоимость 2 282 705 грн), владельцем которого является отец судьи. ОСД выражает обоснованные сомнения в легальности приобретения такого имущества, учитывая доходы родителей-пенсионеров.

После обсуждения кандидатуры в совещательной комнате ВСП решила продолжить перерыв в рассмотрении вопроса о назначении Анны Лебедевой на должность судьи Пятого апелляционного административного суда.

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