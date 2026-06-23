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ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Анны Лебедевой в апелляционный суд из-за вопросов к декларациям и имуществу

13:11, 23 июня 2026
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Высший совет правосудия продолжил рассмотрение кандидатуры Анны Лебедевой в апелляционный суд после замечаний ОСД.
ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Анны Лебедевой в апелляционный суд из-за вопросов к декларациям и имуществу
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В Высшем совете правосудия при рассмотрении вопроса о назначении судьи Анны Лебедевой в Пятый апелляционный административный суд возникло много вопросов.  Члены ВСП решили продолжить перерыв для дополнительного изучения материалов.

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Указом Президента Украины от 17 апреля 2019 года Анна Лебедева назначена на должность судьи Николаевского окружного административного суда бессрочно.  Решением Председателя Верховного Суда от 22 августа 2022 года она командирована ​​в Одесский окружной административный суд.

Общественный совет добросовесности (ОСД) в своем выводе указал, что кандидат не отвечает критериям добродетели и профессиональной этики, в частности по показателю «независимость».

Среди ключевых замечаний ОСД:

  • Использование родственных, дружеских и других неформальных связей для карьерного продвижения и получения преференций.
  • Неотражение в декларациях за 2015–2018 годы автомобиля Lexus IS250 (2008 г.в.), которым судья владеет с 2008 года.
  • Позже декларирование квартиры (только в 2023 году) с существенным занижением ее стоимости по сравнению с рыночной.
  • Сомнительный доход от операций с инвестиционными активами в 2005 году (3 911 755 грн) при минимальных доходах в предыдущие годы.
  • Приобретение в 2023 году права пользования автомобилем Lexus NX 350H (2022 г.в., стоимость 2 282 705 грн), владельцем которого является отец судьи.  ОСД выражает обоснованные сомнения в легальности приобретения такого имущества, учитывая доходы родителей-пенсионеров.

После обсуждения кандидатуры в совещательной комнате ВСП решила продолжить перерыв в рассмотрении вопроса о назначении Анны Лебедевой на должность судьи Пятого апелляционного административного суда.

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