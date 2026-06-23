На Оболони в Киеве открыли Вильнюсский сквер и новый пешеходный мост — фото

Проект реализовали в рамках сотрудничества между Киевом и Вильнюсом.

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В Киеве на Оболони открыли новое общественное пространство для отдыха — Вильнюсский сквер и пешеходный мост в части парка на улице Приречной.

Проект реализовали в рамках сотрудничества между Киевом и Вильнюсом.

Пешеходный мост построен через залив по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. На реализацию проекта в 2026 году мэрия Вильнюса выделила 600 тысяч евро.

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