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Как безопасно отдыхать у водоемов: полезные советы

00:06, 24 июня 2026
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Специалисты советуют выбирать для купания время до 11:00 или после 16:00.
Как безопасно отдыхать у водоемов: полезные советы
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В КП «Плесо» дали несколько советов киевлянам о том, как безопасно отдыхать у водоемов.

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Там напомнили, что официально пляжный сезон в столице не объявлен.

«Тем не менее безопасность жителей и гостей города остается приоритетом городской власти. Прежде всего отдыхать и купаться рекомендуется только на официальных муниципальных пляжах», — говорится в сообщении.

Для купания лучше всего выбирать время до 11:00 или после 16:00.

Заходите в воду постепенно, а после еды подождите не менее 1,5–2 часов.

Не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время. Для детей, которые не умеют хорошо плавать, используйте спасательные жилеты или другие сертифицированные средства безопасности.

Категорически запрещено

▪️ употреблять алкоголь во время отдыха у воды;

▪️ купаться в необорудованных местах;

▪️ прыгать в воду с мостов, причалов, лодок или высоких берегов;

▪️ залезать на буи;

▪️ использовать для плавания не предназначенные для этого предметы;

▪️ подплывать к плавательным средствам;

▪️ устраивать опасные игры в воде.

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Киев КГГА вода

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