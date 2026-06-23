Надежда Шеремета ушла из жизни на 64-м году жизни.

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Ушла из жизни судья Львовского апелляционного суда Надежда Шеремета. На 64-м году жизни ее сердце перестало биться. 23 июня состоялись похороны.

Отметим, что Надежда Шеремета больше десяти лет работала судьей Львовского апелляционного суда. До этого занимала должность судьи Городоцкого районного суда Львовской области.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Надежды Шереметы.