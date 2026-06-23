На 64-му році життя відійшла у вічність Надія Шеремета.

фото: Львівський апеляційний суд

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Пішла з життя суддя Львівського апеляційного суду Надія Шеремета. На 64-му році життя її серце перестало битися. 23 червня відбувся чин похорону.

Зазначимо, що Надія Шеремета понад десять років працювала суддею Львівського апеляційного суду. До цього обіймала посаду судді Городоцького районного суду Львівської області.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам та друзям Надії Шеремети.