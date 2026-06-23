Можно ли разделить дом, находящийся в ипотеке, при разводе: вывод Верховного Суда

Верховный Суд рассмотрел спор о разделе находившегося в ипотеке жилого дома и пришел к выводу, что сама по себе ипотека не препятствует разделу такого имущества между супругами.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело о разделе совместного имущества супругов и оценил, может ли нахождение жилого дома в ипотеке быть основанием для отказа в признании за одним из супругов права собственности на долю такого имущества. Также Cуд проверил доводы кредитора о том, что раздел имущества был направлен на уклонение от исполнения долговых обязательств.

Фабула дела

Истица обратилась в суд с требованием о разделе совместного имущества супругов. Она указала, что состоит в зарегистрированном браке с 1989 года, а в 2008 году супруги за общие средства приобрели жилой дом, право собственности на который было оформлено на мужа.

По словам истицы, впоследствии муж начал настаивать на том, что дом является его личной собственностью, и требовал, чтобы она покинула жилье. В связи с этим она просила признать за ней право собственности на одну вторую часть дома как имущества, приобретенного во время брака.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что приобретение дома финансировалось за счет кредита, полученного мужем в банке. Для обеспечения исполнения кредитных обязательств дом был передан в ипотеку. В дальнейшем право требования по кредиту перешло к новому кредитору, который в 2018 году обратился в суд с иском о взыскании задолженности.

После подачи иска о взыскании долга жена подала иск о разделе имущества супругов. В дальнейшем кредитор утверждал, что такой раздел был направлен на недопущение обращения взыскания на предмет ипотеки и осложнение исполнения будущего судебного решения о взыскании задолженности.

Решения судов предыдущих инстанций

Каменка-Бугский районный суд Львовской области удовлетворил иск и признал за истицей право собственности на одну вторую часть жилого дома. Суд исходил из того, что спорное недвижимое имущество было приобретено во время брака, а потому является объектом совместной общей собственности супругов.

После этого лицо, ставшее кредитором по кредитному договору и ипотекодержателем спорного имущества, подало апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что решение суда затронуло его права и интересы, хотя оно не было привлечено к участию в деле.

Львовский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд пришел к выводу, что стороны использовали механизм раздела имущества супругов для уклонения от исполнения обязательств перед кредитором. Суд указал, что истице было известно о существовании кредитного договора, ипотеки и долга, поэтому ее действия совместно с действиями мужа были направлены на нарушение прав кредитора и уклонение от возврата задолженности.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Суд подчеркнул, что статья 60 Семейного кодекса Украины устанавливает презумпцию совместности права собственности супругов на имущество, приобретенное во время брака. Такая презумпция может быть опровергнута только в судебном порядке, а обязанность доказывания возлагается на того из супругов, кто ее оспаривает.

Верховный Суд отметил, что спорный жилой дом был приобретен во время брака, поэтому является совместной общей собственностью супругов. При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно осуществил раздел имущества и признал за истицей право собственности на одну вторую часть дома.

Суд отдельно обратил внимание на правовую природу ипотеки. В соответствии с Законом Украины «Об ипотеке», переход права собственности на предмет ипотеки к другому лицу не прекращает ипотеку. Лицо, приобретающее право собственности на такое имущество, автоматически приобретает статус ипотекодателя и несет все обязанности по ипотечному договору в том же объеме, который существовал до перехода права собственности.

Верховный Суд подчеркнул, что законодательство не запрещает владеть и пользоваться имуществом, переданным в ипотеку. Раздел совместного имущества супругов, в том числе имущества, являющегося предметом ипотеки, не считается распоряжением таким имуществом. На момент передачи дома в ипотеку он уже принадлежал супругам на праве совместной общей собственности в силу закона.

Ссылаясь на правовой вывод Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 3 июля 2023 года по делу № 523/8641/15, Верховный Суд указал, что в случае признания за одним из супругов права на долю в имуществе, находящемся в ипотеке, такой совладелец приобретает статус соипотекодателя.

Суд пришел к выводу по делу № 446/1842/18, что утверждения кредитора о нарушении его прав вследствие раздела имущества являются необоснованными. Нахождение имущества в ипотеке не препятствует его разделу между супругами, поскольку действие ипотеки после такого раздела не прекращается, а права ипотекодержателя остаются защищенными законом.

Кроме того, Верховный Суд отметил, что апелляционный суд надлежащим образом не установил и не проверил обстоятельства, которые подтверждали бы подачу иска о разделе имущества по предварительной договоренности сторон с целью уклонения от ответственности по кредитному договору. Вывод апелляционного суда о недобросовестности поведения сторон не был подтвержден надлежащими доказательствами.

Также Верховный Суд напомнил, что лицо, не принимавшее участия в деле, имеет право опровергать установленные судом обстоятельства в общем порядке. Сам по себе факт принятия решения без его участия не означает автоматического нарушения его прав и не свидетельствует о наличии оснований для отмены законного решения суда.

В результате Верховный Суд признал правильным вывод суда первой инстанции о разделе жилого дома как совместного имущества супругов и оставил в силе решение о признании за истицей права собственности на одну вторую часть спорного дома.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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