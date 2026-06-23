Должностное лицо «Киевзеленстроя» подозревают в сокрытии имущества на 9,6 млн гривен

Указанные должностным лицом в декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей генерального директора КО «Киевзеленстрой» в умышленном внесении в декларацию недостоверных данных. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По материалам проверки НАПК декларации должностного лица установлено, что в 2024 году, находясь на должности директора коммунального предприятия, как субъект декларирования, он не указал в декларации за 2023 год имущество, доходы и финансовые обязательства на сумму 9,6 млн грн.

«В частности, не задекларировал недостроенный садовый дом в Киеве площадью почти 280 кв. м, построенный вместо ранее приобретенного дома площадью 21 кв. м. Стоимость такого дома в 2024 году составляла почти 8,6 млн грн. Также должностное лицо не задекларировало 700 000 грн дохода от продажи автомобиля BMW X5 2014 года выпуска. Отсутствует в его декларации и информация об оформленном кредите на 280 тыс. грн», — заявили в прокуратуре.

Таким образом, указанные должностным лицом в декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Должностному лицу грозит наказание в виде штрафа от шести тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, либо общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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