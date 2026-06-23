  1. В Украине

Должностное лицо «Киевзеленстроя» подозревают в сокрытии имущества на 9,6 млн гривен

17:19, 23 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Указанные должностным лицом в декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Должностное лицо «Киевзеленстроя» подозревают в сокрытии имущества на 9,6 млн гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей генерального директора КО «Киевзеленстрой» в умышленном внесении в декларацию недостоверных данных. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По материалам проверки НАПК декларации должностного лица установлено, что в 2024 году, находясь на должности директора коммунального предприятия, как субъект декларирования, он не указал в декларации за 2023 год имущество, доходы и финансовые обязательства на сумму 9,6 млн грн.

«В частности, не задекларировал недостроенный садовый дом в Киеве площадью почти 280 кв. м, построенный вместо ранее приобретенного дома площадью 21 кв. м. Стоимость такого дома в 2024 году составляла почти 8,6 млн грн. Также должностное лицо не задекларировало 700 000 грн дохода от продажи автомобиля BMW X5 2014 года выпуска. Отсутствует в его декларации и информация об оформленном кредите на 280 тыс. грн», — заявили в прокуратуре.

Таким образом, указанные должностным лицом в декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Должностному лицу грозит наказание в виде штрафа от шести тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, либо общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП отменила наказание судье из Львова Юрию Бориславскому, которого обвиняли в «затягивании» дел о вождении в нетрезвом виде

ВСП отменил дисциплинарное взыскание судьи из Львова, который массово закрывал дела о пьяном вождении.

Индивидуальный номер на авто могут уничтожить, а владельцы потерять деньги: почему у водителей есть всего лишь год

Получение индивидуального номерного знака по доверенности упрощает процедуру для водителей, однако игнорирование сроков получения или перерегистрации авто чревато потерей заказа и средств.

Работникам прифронтовых территорий могут предоставить новый статус с надбавками и страховой защитой — что предлагают в Раде

Законопроект устанавливает отдельный статус для лиц, обеспечивающих жизнедеятельность в зонах боевых действий.

Поддельное постановление для закрытия дела о пьяном вождении: ВСП вступился за судью из Днепра Анастасию Привалихину

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Чечеловского районного суда города Днепра Анастасии Привалихиной о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

Переселенцев и людей с болезнями не могут лишить декларации

В Министерстве здравоохранения напомнили, что в редких случаях инициатором прекращения декларации между пациентом и семейным врачом может быть не только пациент, но и сам врач.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]