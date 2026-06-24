Воинская часть не может отчитываться с опозданием: суд уточнил сроки исполнения решений о выплатах военнослужащим

Суд разъяснил, что срок для подачи отчета об исполнении судебного решения не может определяться произвольно и должен учитывать характер возложенных обязанностей и реальную возможность их исполнения.

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Вопрос исполнения судебных решений является завершающим этапом судебной защиты и неотъемлемой составляющей права на справедливый суд. В постановлении от 18 июня 2026 года по делу № 200/8673/25 Первый апелляционный административный суд рассмотрел вопрос, который приобрел особую актуальность после введения механизма судебного контроля за исполнением судебных решений, — каким образом должен определяться срок для подачи субъектом властных полномочий отчета об исполнении решения суда.

Спор возник по поводу выплат военнослужащему, однако сформулированные судом выводы имеют значение для всех категорий административных дел, в которых применяется судебный контроль за исполнением судебных решений.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» уже анализировала механизмы судебного контроля в гражданском, хозяйственном и административном судопроизводстве, а также их значение для обеспечения надлежащего исполнения судебных решений.

Обстоятельства дела

Ранее Донецкий окружной административный суд частично удовлетворил иск военнослужащего к двум воинским частям и признал противоправным ряд случаев неначисления и невыплаты надлежащих сумм денежного обеспечения, индексации, компенсаций за неиспользованные отпуска, помощи на оздоровление и других выплат.

После пересмотра дела в апелляционном порядке решение осталось в силе по большинству удовлетворенных требований.

В мае 2026 года представитель истца обратилась с заявлением об установлении судебного контроля за исполнением решения и просила обязать воинские части в течение десяти дней подать отчет о его исполнении.

Суд первой инстанции согласился с необходимостью установления судебного контроля, однако определил срок для подачи отчетов до 14 августа 2026 года.

Не согласившись с такой продолжительностью срока, представитель истца подала апелляционную жалобу, считая, что ответчики должны были отчитаться об исполнении решения в течение десяти дней.

Позиция апелляционного суда

Рассматривая дело, апелляционный суд обратил внимание на конституционный принцип обязательности судебных решений и роль судебного контроля как механизма обеспечения их реального исполнения.

Суд апелляционной инстанции отметил, что судебный контроль является одним из наиболее эффективных способов обеспечения исполнения судебных решений.

Апелляционный суд указал, что главная цель судебного контроля за исполнением решений по административным делам заключается прежде всего в реализации основных задач административного судопроизводства при осуществлении административными судами правосудия, поскольку оно не ограничивается вынесением судебного решения, а также предполагает его исполнение.

Каждый судебный процесс должен завершаться реализацией судебного решения в спорных правоотношениях между его сторонами.

Особое внимание суд уделил толкованию статьи 382-1 КАС Украины, которая регулирует сроки подачи отчетов об исполнении судебных решений.

Согласно части третьей статьи 382-1 КАС Украины установленный судом срок для подачи отчета об исполнении судебного решения должен быть достаточным для его подготовки. Достаточным считается срок, который составляет не менее десяти календарных дней со дня получения субъектом властных полномочий соответствующего определения и не превышает трех месяцев.

На основании части пятой статьи 382-1 КАС Украины определение суда об отказе в удовлетворении заявления может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции по результатам пересмотра определения является окончательным и обжалованию не подлежит.

Суд апелляционной инстанции отметил, что анализ положений относительно продолжительности срока для возложения на субъект властных полномочий обязанности подать отчет об исполнении решения суда свидетельствует о том, что суд может обязать субъекта властных полномочий подать отчет в течение срока, достаточного для его исполнения.

Этот срок составляет до трех месяцев, но не менее десяти дней с момента получения определения об установлении судебного контроля за исполнением судебного решения.

Следовательно, определение конкретного срока является дискреционным полномочием суда в пределах, установленных законом.

В то же время суд отметил, что правовым основанием для возложения на ответчика обязанности подать отчет об исполнении судебного решения является наличие объективных, подтвержденных надлежащими и допустимыми доказательствами оснований полагать, что при отсутствии такой меры судебного контроля решение суда останется неисполненным либо для его исполнения придется приложить значительные усилия.

Апелляционный суд пояснил, что даже при установлении судебного контроля за исполнением таких решений суд, обязывая субъекта властных полномочий подать отчет и определяя срок для его подачи, должен учитывать особенности возложенных обязанностей согласно судебному решению и возможности субъекта властных полномочий их исполнить.

Оценивая доводы заявителя о необходимости установления минимального десятидневного срока, суд обратил внимание на содержание самого решения, которое подлежало исполнению.

Апелляционный суд указал, что, как следует из судебного решения по делу, для его исполнения ответчикам необходим определенный срок, чтобы осуществить расчет индексации-разницы денежного обеспечения истца, начислить сумму задолженности и выплатить эту задолженность истцу на карточный счет в уполномоченном банке.

Кроме того, суд учел специфику статуса ответчиков.

При этом суд отметил, что воинские части являются бюджетными учреждениями, не имеющими собственной прибыли, распорядителями средств III уровня, то есть средства используются исключительно по целевому назначению и в конкретно установленных пределах, которые выделяются соответствующими распорядителями.

Также коллегия судей учла условия военного положения и функции воинских частей по обеспечению обороны государства.

Отдельно суд отклонил доводы о необходимости немедленного исполнения решения и указал, что ссылка представителя истца на нормы, регулирующие немедленное исполнение судебных решений, является неприемлемой, поскольку решение по данному делу не разрешало вопрос о взыскании с ответчиков составляющих денежного обеспечения в пользу истца в конкретных суммах, следовательно, это решение не относится к категории дел, по которым решение исполняется немедленно.

По результатам пересмотра дела апелляционный суд частично удовлетворил жалобу. Коллегия пришла к выводу, что срок, определенный судом первой инстанции, является чрезмерным и надлежащим образом не обоснован. Вместе с тем оснований для установления минимального десятидневного срока также нет.

В итоге суд сократил срок для подачи отчета с 14 августа 2026 года до 20 июля 2026 года и уточнил, что отчет должен подаваться с учетом постановления апелляционного суда от 15 апреля 2026 года.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил, что срок для подачи отчета об исполнении решения определяется с учетом обстоятельств дела и возможности его исполнения.

Фактически данное постановление является одним из примеров формирования практики применения статьи 382-1 КАС Украины, введенной Законом № 4094-IX. Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно анализировала изменения, которыми был реформирован механизм судебного контроля за исполнением судебных решений и введена процедура подачи субъектом властных полномочий отчета об исполнении решения суда.

Дополнительно ознакомьтесь с другой позицией Первого апелляционного административного суда по вопросам судебного контроля за исполнением решений, в которой суд разъяснил пределы применения процедуры исправления описок в определениях о наложении штрафа на руководителя субъекта властных полномочий.

Также можно подробнее ознакомиться с анализом судебных решений о наложении в 2026 году штрафов на должностных лиц ТЦК за неисполнение судебных решений и бездействие при их исполнении.

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