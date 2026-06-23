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Всемирный банк одобрил для Украины 3,39 млрд долларов для развития бизнеса и создания рабочих мест

14:45, 23 июня 2026
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Программа поддерживает восстановление Украины во главе с частным сектором путем продвижения реформ в трех направлениях.
Всемирный банк одобрил для Украины 3,39 млрд долларов для развития бизнеса и создания рабочих мест
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Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил Первую программу политики развития «Рабочие места в Украине и рост частного сектора» (DPO), направленную на поддержку реформ украинского правительства, привлечение частных инвестиций, преодоление дефицита рабочей силы и углубление экономической интеграции с европейскими рынками.

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Общий объем финансирования в рамках первого этапа программы составит 3,39 млрд долларов США. В пакет входят займ Всемирного банка на 1,04 млрд долларов, кредитное усиление на 540 млн долларов от Целевого фонда ADVANCE Ukraine при поддержке правительства Японии, гарантии на 500 млн долларов от правительства Великобритании, а также грант на 2,35 млрд долларов от Фонда финансового посредничества F.O.R.T.I.S.

Программа предусматривает поддержку реформ по трем основным направлениям. Первое касается создания условий для финансирования и инвестиций со стороны частного сектора, в том числе путем реформирования нормативно-правовой базы, регулирующей государственно-частное партнерство и финансовое посредничество для малых и средних предприятий, а также через усилия по продвижению программы приватизации.

Второе направление предусматривает привлечение квалифицированной рабочей силы на рабочие места путем реализации реформ по модернизации жилищной политики, развитию предпринимательства среди ветеранов, поощрению участия женщин на рынке труда и уменьшению несоответствия компетенций требованиям.

Третий блок реформ предусматривает продвижение трансграничной рыночной интеграции путем усиления прозрачности выплат для поддержки сельского хозяйства, интеграции институтов рынка электроэнергии с ЕС и приведения требований по экологическому мониторингу в соответствие.

Также там отметили, что для сокращения бедности и расширения экономических возможностей Группа Всемирного банка стремится помогать странам создавать больше и более качественные рабочие места. Во всех наших проектах мы помогаем создавать основы для роста, укреплять условия для развития частного сектора и мобилизовать частные инвестиции там, где они наиболее необходимы.

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