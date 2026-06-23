Світовий банк схвалив для України 3,39 млрд доларів для розвитку бізнесу та створення робочих місць

Програма підтримує відновлення України на чолі з приватним сектором шляхом просування реформ у трьох напрямках.

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Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила Першу програму політики розвитку «Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору» (DPO), спрямовану на підтримку реформ українського уряду, залучення приватних інвестицій, подолання дефіциту робочої сили та поглиблення економічної інтеграції з європейськими ринками.

Загальний обсяг фінансування в межах першого етапу програми становитиме 3,39 млрд доларів США. До пакета входять позика Світового банку на 1,04 млрд доларів, кредитне підсилення на 540 млн доларів від Цільового фонду ADVANCE Ukraine за підтримки уряду Японії, гарантії на 500 млн доларів від уряду Великої Британії, а також грант на 2,35 млрд доларів від Фонду фінансового посередництва F.O.R.T.I.S.

Програма передбачає підтримку реформ за трьома основними напрямами. Перший стосується створення умов для фінансування та інвестицій із боку приватного сектору, у тому числі шляхом реформування нормативно-правової бази, що регулює публічно-приватне партнерство та фінансове посередництво для малих і середніх підприємств, а також через зусилля із просування програми приватизації.

Другий напрямок передбачає залучення кваліфікованої робочої сили на робочі місця шляхом реалізації реформ із модернізації житлової політики, розвитку підприємництва серед ветеранів, заохочення участі жінок на ринку праці та зменшення невідповідності компетенцій вимогам.

Третій блок реформ передбачає просування транскордонної ринкової інтеграції шляхом посилення прозорості виплат для підтримки сільського господарства, інтеграції інституцій ринку електроенергії з ЄС та приведення вимог щодо екологічного моніторингу у відповідність.

Також там зазначили, що для скорочення бідності та розширення економічних можливостей Група Світового банку прагне допомагати країнам створювати більше та кращий рівень робочих місць. У всіх наших проєктах ми допомагаємо розбудувати основи для зростання, зміцнити умови для розвитку приватного сектору та мобілізувати приватні інвестиції там, де вони найбільше потрібні.

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