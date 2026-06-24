Пенсионер требовал признать невыплату индексированных пенсий «уголовным преступлением» и 24 млн гривен: что решил Верховный Суд

Великая Палата отказала пенсионеру, который требовал признать невыплату индексированных пенсий «уголовным преступлением».

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Верховная Палата Верховного Суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу гражданина, который пытался через административный суд признать противоправным бездействие государства относительно расследования якобы преступлений, связанных с индексацией пенсий, деятельностью Пенсионного фонда и других органов власти. Суд согласился, что такие требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Такое решение было принято Большой Палатой по делу № 990/552/25.

По данным дела, истец обратился в Верховный Суд с иском к государству Украина в лице Президента Украины. Истец утверждал, что создание систематической задолженности перед пенсионерами вследствие невыполнения обязанности по индексации пенсий является уголовным правонарушением. Также он заявлял о якобы раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере пенсионного обеспечения и просил суд признать его разоблачителем коррупции и взыскать с государства 24 млн грн вознаграждения.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии производства. Суд указал, что заявленные требования фактически не касаются обжалования властных управленческих решений или действий Президента Украины, а направлены на побуждение главы государства реализовать свои конституционные полномочия как субъекта законодательной инициативы.

Не согласившись с таким решением, истец подал апелляционную жалобу в Большую Палату Верховного Суда. Истец считал, что обжалуемое определение не соответствует требованиям материального права и принято с нарушением процессуального права. По его мнению, ссылка суда первой инстанции на неподсудность является ошибочной, а отказ в открытии производства из-за ненадлежащего ответчика без установления этого факта судом и без привлечения надлежащего ответчика является незаконным. Вывод суда первой инстанции о том, что глава государства не может быть ответчиком, и отказ на этом основании являются юридически ничтожными и свидетельствуют о некомпетентности либо умышленном нарушении норм права.

Позиция Большой Палаты

Велика Палата подчеркнула, что согласно части второй статьи 55 Конституции Украины каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти и должностных лиц, однако реализация этого права осуществляется в пределах установленных процессуальных форм. Административное судопроизводство, как указано в статье 2 КАС Украины, направлено на разрешение споров в сфере публично-правовых отношений с целью защиты прав и интересов лиц от нарушений со стороны субъектов властных полномочий.

В то же время, согласно пунктам 1 и 2 части первой статьи 4 КАС Украины, административным делом является публично-правовой спор, в котором хотя бы одна сторона осуществляет публично-властные управленческие функции или предоставляет административные услуги на основании закона, и спор возникает в связи с выполнением или невыполнением таких функций.

По смыслу пункта 1 части первой статьи 19 КАС Украины, юрисдикция административных судов распространяется на споры физических лиц с субъектами властных полномочий относительно обжалования их решений, действий или бездействия, за исключением случаев, когда для рассмотрения таких споров установлен иной порядок судебного производства.

Велика Палата обратила внимание, что в порядке административного судопроизводства могут быть обжалованы акты, действия или бездействие Президента Украины лишь тогда, когда они связаны с реализацией им властных управленческих полномочий. Вместе с тем содержание иска свидетельствует о несогласии истца с тем, как глава государства реализует свои конституционные полномочия в различных сферах общественных отношений, в частности в сфере социального обеспечения. Такие требования не образуют административного спора.

В связи с этим Велика Палата согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что заявленные требования фактически не касаются обжалования решений, действий или бездействия Президента Украины как субъекта властных управленческих полномочий, а направлены на понуждение главы государства реализовать свои конституционные полномочия как субъекта законодательной инициативы и права на конституционное представление, что не охватывается задачами административного судопроизводства.

Кроме того, Велика Палата отклонила доводы апеллянта о нарушении права на доступ к суду, сославшись на практику ЕСПЧ, согласно которой право на суд не является абсолютным и может быть ограничено условиями приемлемости, если такие ограничения являются пропорциональными и преследуют легитимную цель.

Учитывая изложенное, Велика Палата Верховного Суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 17 ноября 2025 года — без изменений.

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