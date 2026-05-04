66 тысяч гривен за игнорирование судебных решений: почему ТЦК не обновляют данные в реестре даже после решения суда

Бездействие ТЦК: анализ судебных решений о наложении штрафов в 2026 году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обязательность судебного решения является конституционной гарантией в соответствии со статьей 129-1 Конституции Украины. Однако в спорах с ТЦК вступление решения в законную силу часто не означает его финала. На данный момент уже накопилось значительное количество судебных решений, которыми территориальные центры комплектования обязаны внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения об исключении граждан с воинского учета.

Но вступление таких решений в законную силу нередко становится лишь началом нового этапа спора — борьбы за их фактическое исполнение. Во многих случаях механизмы принудительного исполнения через органы Государственной исполнительной службы оказываются малоэффективными, что заставляет истцов обращаться к инструментам судебного контроля, предусмотренным статьей 382 Кодекса административного судопроизводства Украины. Суды все чаще применяют механизм личной ответственности должностных лиц, накладывая штрафы на руководителей учреждений за непредоставление отчетов об исполнении судебных решений.

Однако даже угроза уплаты значительных сумм штрафов не всегда стимулирует ТЦК к надлежащему исполнению решений суда. Такая ситуация свидетельствует о проблемах в работе органов воинского учета.

Анализ судебных кейсов и механизмов ответственности

Определение Одесского окружного административного суда по делу № 420/3290/25 от 02.01.2026: когда письмо о «явке» не является отчетом.

В административный суд обратился гражданин с иском к ТЦК, требуя признать противоправным бездействие относительно нерассмотрения его заявления о внесении сведений об исключении с воинского учета в реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Суд иск удовлетворил, признал бездействие ответчика противоправным и обязал рассмотреть заявление истца и предоставить ответ по существу с учетом выводов суда. Решение вступило в законную силу 1 июля 2025 года. Впоследствии, определением от 13 октября 2025 года суд установил судебный контроль за его исполнением и обязал ТЦК подать отчет об исполнении решения в течение 30 дней с момента получения копии определения.

Вместо отчета ТЦК направил истцу письмо с требованием явиться для актуализации данных, игнорируя факт, что он уже исключен с учета в силу закона. Суд установил, что срок отчетности истек, а доказательства исполнения, а именно запись в «Оберіг», отсутствуют. На руководителя ТЦК наложен штраф в размере 66 560 грн (20 прожиточных минимумов). Половина (33 280 грн) — истцу, половина — в бюджет. Суд указал, что ТЦК проигнорировал выводы суда о том, что истец больше не является военнообязанным и не может быть призван.

Определение Донецкого окружного административного суда по делу № 200/2785/25: игнорирование судебного решения и личная ответственность.

Решением суда иск гражданина был удовлетворен, а именно бездействие ТЦК относительно невнесения сведений об исключении истца с воинского учета признано противоправным. Решение вступило в законную силу 2 августа 2025 года, после чего были выданы исполнительные листы. В феврале 2026 года представитель истца обратился в суд с заявлением об установлении судебного контроля за исполнением решения и просил обязать ответчика подать отчет о его исполнении в течение 20 дней с момента принятия соответствующего решения суда.

ТЦК не исполнил решение даже после открытия исполнительного производства и открытия уголовного дела по ст. 382 УК Украины. Суд констатировал, что по состоянию на март 2026 года решение не исполнено, отчет не подан, об уважительных причинах не сообщено. На руководителя ТЦК наложен штраф 66 560 грн.

Важно: уплата штрафа не освобождает от обязанности исполнить решение суда. Более того, обращение за судебным контролем является действенным инструментом, когда меры ГИС не дают результата.

Определение Луганского окружного административного суда по делу № 360/533/25: уничтоженные архивы как оправдание бездействия.

ТЦК в письме утверждал, что не может внести данные об исключении лица с учета, так как все бумажные архивы были уничтожены в результате боевых действий в 2022 году. Также ТЦК сослался на то, что истец автоматически взят на учет в Киеве по экспериментальному проекту, прописанному в Постановлении КМУ № 932.

Суд отказал в принятии такого «отчета», отметив, что бремя утраты документов лежит на ТЦК, а не на гражданине. Бумажный военный билет является допустимым доказательством, пока не доказано обратное. Автоматическое взятие на учет в другом месте не отменяет обязанности ТЦК исправить ошибочную информацию о статусе лица как военнообязанного. Суд предоставил новый срок в 10 дней для отчетности.

Определение Волынского окружного административного суда от 01 мая 2025 года по делу № 140/9380/24: воинская часть получила предупреждение о штрафе за игнорирование суда.

Суд отказал в принятии отчета воинской части об исполнении судебного решения и предупредил ее руководителя о наложении штрафа от 20 до 40 прожиточных минимумов (соответственно 60–120 тысяч гривен). В ноябре 2024 года суд признал противоправным приказ ТЦК о призыве гражданина на военную службу и обязал воинскую часть уволить его. Решение вступило в законную силу еще 16 января 2025 года. Однако более трех месяцев спустя лицо продолжало проходить службу.

Воинская часть подала отчет, в котором утверждала, что исполнила решение, направив истцу письмо с уведомлением. Суд признал такое исполнение формальным и недостаточным: лицо фактически не уволили, а письмо не содержало реального приказа об исключении из списков части. Суд четко разъяснил, что отмена приказа ТЦК о призыве влечет за собой возвращение лица в предыдущее состояние — то есть увольнение со службы. Руководитель предупрежден о персональной ответственности в виде штрафа по ст. 382-3 КАС Украины.

Определение Одесского окружного административного суда по делу № 420/35776/24: после угрозы взыскания 120 тысяч гривен штрафа решение наконец-то исполнили.

В январе 2025 года суд частично удовлетворил иск, признав противоправным бездействие ТЦК, который не вносил в реестр «Оберіг» информацию о непригодности истца к военной службе. Решение вступило в законную силу, однако длительное время не исполнялось.

В феврале 2026 года представитель истца просил наложить на руководителя ТЦК максимальный штраф — 40 размеров прожиточного минимума (около 120 тыс. грн). Суд частично удовлетворил заявление, установив новый срок для подачи отчета, однако не наложил штраф, признав требование преждевременным. В апреле 2026 года ТЦК наконец-то подал отчет. Суд проверил документы и установил, что истец исключен с воинского учета. Отчет был принят, решение суда — признано исполненным. Суд не спешит сразу накладывать штраф, но активно использует угрозу персональной ответственности руководителя ТЦК.

Анализ судебной практики показывает несколько типичных причин, по которым ТЦК затягивают исполнение решений судов. Среди них — попытки требовать личную явку гражданина, хотя суды обязывают лишь внести изменения в реестр. Еще одной попыткой затянуть процесс часто становится утрата бумажных архивов, однако суды подчеркивают: это не освобождает орган от обязанности обновить данные на основании документов, которые есть у гражданина. Также случаются и процессуальные нарушения, когда вместо предусмотренного законом отчета в суд направляется обычное письмо.

Ситуация, при которой начальники ТЦК предпочитают платить десятки тысяч гривен личных средств или тратить время на апелляционное обжалование штрафов вместо простого внесения записи в реестр «Оберіг», свидетельствует о сопротивлении системы прозрачности и верховенству права. Гражданам важно использовать механизм судебного контроля, ведь только личная финансовая ответственность руководителя способна сдвинуть с места процесс исполнения судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.