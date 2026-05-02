В Киеве из колодца спасли барсука, который держался за провода – видео спасения

Животное провело в ловушке кабельного коллектора, держась за провода, пока его не достали волонтеры.

В Киеве волонтеры спасли барсука, который упал в затопленный колодец и пытался удержаться, зацепившись за провода. Об этом сообщила Команда спасения животных города Киева.

Инцидент произошел в Бортничах — исторической местности Дарницкого района столицы. Команда спасения животных Киева достала животное из кабельного коллектора. По словам волонтеров, барсук не получил серьезных травм, лишь немного поцарапал нос.

«Госпитализация не понадобилась, зато характер проявился сразу: начал активно разбирать переноску. Поэтому пушистика оперативно доставили в ближайший лес, откуда он, вероятно, и пришел. И он или она ушли жить своей лучшей барсучьей жизнью», — отметили спасатели животного.

После того как колодец освободили, специалисты связи смогли приступить к восстановлению поврежденных кабелей.

Волонтеры призвали жителей закрывать открытые или поврежденные люки или сообщать о них в соответствующие службы, подчеркивая, что подобные случаи не всегда заканчиваются благополучно для животных.

