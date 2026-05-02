У Києві з колодязя врятували борсука, який тримався за дроти – відео порятунку

07:36, 2 травня 2026
Тварина провела в пастці кабельного колектора, тримаючись за дроти, поки її не дістали волонтери.
Фото ілюстративне
У Києві волонтери врятували борсука, який впав у підтоплений колодязь і намагався втриматися, зачепившись за дроти. Про це повідомила Команда порятунку тварин міста Києва.

Інцидент стався у Бортничах — історичній місцевості Дарницького району столиці. Команда порятунку тварин Києва дістала тварину з кабельного колектора. За словами волонтерів, борсук не зазнав серйозних травм, лише трохи подряпав ніс.

«Шпиталізація не знадобилась, зате характер проявився одразу: почав активно розбирати переноску. Тож пухнастого оперативно доправили до найближчого лісу, звідки він, ймовірно, і прийшов. І він чи вона пішла жити своє найкраще борсуче життя», — зазначили рятівники тварини.

Після того як колодязь звільнили, фахівці зв’язку змогли розпочати відновлення пошкоджених кабелів.

Волонтери закликали мешканців закривати відкриті або пошкоджені люки чи повідомляти про них відповідні служби, наголошуючи, що подібні випадки не завжди завершуються безпечно для тварин.

