Які податкові документи потрібно зберігати 5 років: роз’яснення для ФОП і бізнесу

У ДПС пояснили, скільки часу платники податків мають зберігати звітність, декларації та фінансові документи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Платники податків нерідко стикаються з питанням, скільки часу потрібно зберігати декларації, звітність та інші документи, подані до контролюючих органів, особливо якщо йдеться про електронні файли.

Законодавство зобов’язує громадян та бізнес подавати до податкових органів декларації, звіти й інші документи, пов’язані з нарахуванням та сплатою податків і зборів. Такі вимоги передбачені статтею 16 Податкового кодексу України.

Подавати податкову декларацію необхідно за відповідний звітний період і у строки, встановлені Податковим кодексом, до органу ДПС, де платник перебуває на обліку.

У ДПС Івано-Франківської області нагадали, що відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну №1588, щодо кожного платника формується окрема облікова справа.

Водночас строки зберігання документів визначаються спеціальним Переліком типових документів для державних органів та юридичних осіб. При цьому для електронних документів діють ті самі строки зберігання, що і для паперових аналогів.

Відповідно до Переліку строк зберігання 5 років мають, зокрема, наступна податкова звітність, а саме:

звіти суб’єкта малого підприємництва фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, річні (крім квартальних, строк зберігання яких 3 роки);

документи (довідки, звіти, розрахунки) про суми виплачених доходів і утриманих з них податків і зборів (обов’язкових платежів) на користь фізичних осіб юридичними особами та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності;

декларації, що відображають звітність усіх платників податків, та документи (розрахунки, звіти, відомості, заяви, заявки, довідки, картки, листи, перерахунки, платіжні документи, виклики) до них;

декларації про доходи, розрахунки сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Отже, термін зберігання контролюючими органами поданої податкової звітності в облікових справах платника, діяльність якого не припинена, становить 5 років, крім звітів суб’єкта малого підприємництва фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.