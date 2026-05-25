  1. В Україні

Які податкові документи потрібно зберігати 5 років: роз’яснення для ФОП і бізнесу

21:33, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ДПС пояснили, скільки часу платники податків мають зберігати звітність, декларації та фінансові документи.
Які податкові документи потрібно зберігати 5 років: роз’яснення для ФОП і бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Платники податків нерідко стикаються з питанням, скільки часу потрібно зберігати декларації, звітність та інші документи, подані до контролюючих органів, особливо якщо йдеться про електронні файли.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законодавство зобов’язує громадян та бізнес подавати до податкових органів декларації, звіти й інші документи, пов’язані з нарахуванням та сплатою податків і зборів. Такі вимоги передбачені статтею 16 Податкового кодексу України.

Подавати податкову декларацію необхідно за відповідний звітний період і у строки, встановлені Податковим кодексом, до органу ДПС, де платник перебуває на обліку.

У ДПС Івано-Франківської області нагадали, що відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну №1588, щодо кожного платника формується окрема облікова справа.

Водночас строки зберігання документів визначаються спеціальним Переліком типових документів для державних органів та юридичних осіб. При цьому для електронних документів діють ті самі строки зберігання, що і для паперових аналогів.

Відповідно до Переліку строк зберігання 5 років мають, зокрема, наступна податкова звітність, а саме:

  • звіти суб’єкта малого підприємництва фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, річні (крім квартальних, строк зберігання яких 3 роки);
  • документи (довідки, звіти, розрахунки) про суми виплачених доходів і утриманих з них податків і зборів (обов’язкових платежів) на користь фізичних осіб юридичними особами та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності;
  • декларації, що відображають звітність усіх платників податків, та документи (розрахунки, звіти, відомості, заяви, заявки, довідки, картки, листи, перерахунки, платіжні документи, виклики) до них;
  • декларації про доходи, розрахунки сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Отже, термін зберігання контролюючими органами поданої податкової звітності в облікових справах платника, діяльність якого не припинена, становить 5 років, крім звітів суб’єкта малого підприємництва фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова документи ДПС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Чому АМКУ надав дозвіл на мегаугоду Paramount та Warner Bros. Discovery

Рішення АМКУ офіційно легітимізує присутність нового медіа-гіганта в українському медіаполі.

Ветеранам із тяжкими пораненнями хочуть платити до 100% середньої зарплати за рахунок репарацій РФ

В Україні пропонують запровадити окрему щомісячну допомогу ветеранам війни із суттєвою втратою функціональності, розмір якої залежатиме від ступеня втрати професійної працездатності.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Українські банки готують до екстраподатку 50% ще на два роки, попри опір НБУ

Через плани продовжити 50% податку на прибуток банків на 2026–2027 роки НБУ заявляє про ризики зупинки кредитування бізнесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]