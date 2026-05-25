Какие налоговые документы нужно хранить 5 лет: разъяснение для ФЛП и бизнеса

В ГНС объяснили, сколько времени налогоплательщики должны хранить отчетность, декларации и финансовые документы.

Налогоплательщики нередко сталкиваются с вопросом, сколько времени необходимо хранить декларации, отчетность и другие документы, поданные в контролирующие органы, особенно если речь идет об электронных файлах.

Законодательство обязывает граждан и бизнес подавать в налоговые органы декларации, отчеты и другие документы, связанные с начислением и уплатой налогов и сборов. Такие требования предусмотрены статьей 16 Налогового кодекса Украины.

Подавать налоговую декларацию необходимо за соответствующий отчетный период и в сроки, установленные Налоговым кодексом, в орган ГНС, где налогоплательщик состоит на учете.

В ГНС Ивано-Франковской области напомнили, что в соответствии с Порядком учета налогоплательщиков и сборов, утвержденным приказом Минфина №1588, в отношении каждого плательщика формируется отдельное учетное дело.

В то же время сроки хранения документов определяются специальным Перечнем типовых документов для государственных органов и юридических лиц. При этом для электронных документов действуют те же сроки хранения, что и для бумажных аналогов.

Согласно Перечню, срок хранения 5 лет имеют, в частности, следующие виды налоговой отчетности, а именно:

отчеты субъекта малого предпринимательства физического лица – предпринимателя – плательщика единого налога, при условии завершения проверки государственными налоговыми органами по вопросам соблюдения налогового законодательства, годовые (кроме квартальных, срок хранения которых составляет 3 года);

документы (справки, отчеты, расчеты) о суммах выплаченных доходов и удержанных с них налогов и сборов (обязательных платежей) в пользу физических лиц юридическими лицами и физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности;

декларации, отражающие отчетность всех налогоплательщиков, а также документы (расчеты, отчеты, сведения, заявления, заявки, справки, карточки, письма, перерасчеты, платежные документы, вызовы) к ним;

декларации о доходах, расчеты сумм страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование.

Таким образом, срок хранения контролирующими органами поданной налоговой отчетности в учетных делах плательщика, деятельность которого не прекращена, составляет 5 лет, кроме отчетов субъекта малого предпринимательства физического лица – предпринимателя – плательщика единого налога.

