Зеленский допустил возможность завершить «горячую фазу» войны до ноября при гарантиях безопасности — депутаты

20:25, 25 мая 2026
Владимир Зеленский провел встречу с представителями фракции «Слуга народа», в ходе которой обсудили возможные сценарии завершения горячей фазы войны, международные переговоры, перспективы открытия переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.
Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с представителями фракции «Слуга народа» основное внимание было уделено вопросам возможного завершения горячей фазы войны, международным переговорам и работе Верховной Рады. Об этом сообщили народные депутаты по итогам встречи.

По словам нардепов, Президент отметил, что при предоставлении Украине гарантий безопасности до ноября рассматривается возможность завершения горячей фазы войны. При этом, как сообщается, глава государства подчеркнул необходимость не допустить ситуации, при которой РФ могла бы использовать паузу для подготовки нового наступления.

Также во время встречи речь шла о международных переговорах. По информации депутатов, Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает определения представителя Европы для модерации мирного трека, а также прибытия делегации из США в ближайшее время.

Отдельно Президент, как утверждают участники встречи, подчеркнул, что украинские власти прилагают усилия для недопущения переговоров по Украине без участия самой Украины, признав существование таких инициатив.

При обсуждении евроинтеграции, по словам депутатов, Президент заявил, что Верховная Рада выполнила все необходимые требования для открытия переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, и ожидается, что их могут открыть уже к лету.

Также, как сообщается, поднимался вопрос голосований в парламенте, в частности, относительно законопроектов, связанных с закупками, таможенными изменениями и законопроектом о SEPA.

Кадровые вопросы в ходе встречи не обсуждались. Кроме того, Президент выслушал обращение парламентариев по поводу работы руководителей ОВА, местных властей и проблем внутренне перемещенных лиц.

Лента новостей

