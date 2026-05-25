  1. В Украине

Украине удалось стабилизировать фронт благодаря дронам и дальнобойным ударам — Зеленский

19:57, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать фронт, в то же время государство продолжает переговоры с США и европейскими партнерами по усилению ПВО и производству антибалистических систем на фоне их глобального дефицита.
Украине удалось стабилизировать фронт благодаря дронам и дальнобойным ударам — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте благодаря устойчивости украинских военных, использованию дронов, технологических решений и дальнобойных ударов. В то же время глава государства подчеркнул, что одним из главных приоритетов остается усиление противовоздушной обороны и поиск дополнительных систем антибалистической защиты на фоне глобального дефицита из-за войны с Ираном.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, Украина продолжает переговоры с международными партнерами по поставкам и производству систем противовоздушной обороны, однако в мире возник дефицит антибаллистических систем из-за войны с Ираном.

Зеленский отметил, что долгое время не было прогресса в сотрудничестве с США по расширению производства антибаллистики, поэтому сейчас Украина вместе с европейскими партнерами работает над ускорением производства собственных систем на территории Европы. Президент поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона и других союзников за готовность поддерживать эти проекты.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина и дальше рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в сфере ПВО. По его словам, программа PURL продолжает работать, Европа помогает финансово, однако для усиления защиты украинцев необходимо также лидерство США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф президент Украина война Владимир Зеленский ПВО

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Почему АМКУ предоставил разрешение на мегасделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Решение АМКУ официально легитимизирует присутствие нового медиагиганта в украинском медиаполе.

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]