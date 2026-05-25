Украине удалось стабилизировать фронт благодаря дронам и дальнобойным ударам — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать фронт, в то же время государство продолжает переговоры с США и европейскими партнерами по усилению ПВО и производству антибалистических систем на фоне их глобального дефицита.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте благодаря устойчивости украинских военных, использованию дронов, технологических решений и дальнобойных ударов. В то же время глава государства подчеркнул, что одним из главных приоритетов остается усиление противовоздушной обороны и поиск дополнительных систем антибалистической защиты на фоне глобального дефицита из-за войны с Ираном.

По его словам, Украина продолжает переговоры с международными партнерами по поставкам и производству систем противовоздушной обороны, однако в мире возник дефицит антибаллистических систем из-за войны с Ираном.

Зеленский отметил, что долгое время не было прогресса в сотрудничестве с США по расширению производства антибаллистики, поэтому сейчас Украина вместе с европейскими партнерами работает над ускорением производства собственных систем на территории Европы. Президент поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона и других союзников за готовность поддерживать эти проекты.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина и дальше рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в сфере ПВО. По его словам, программа PURL продолжает работать, Европа помогает финансово, однако для усиления защиты украинцев необходимо также лидерство США.

