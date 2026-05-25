В Европе назвали страны, где реальные доходы населения выросли больше всего

Польша, Португалия и Испания возглавили рейтинг роста реальных доходов домохозяйств в Европе за последние два года.

Польша и Португалия по итогам последних двух лет продемонстрировали наибольший рост реальных доходов домохозяйств в Европе. Среди крупнейших экономик лидерство удерживает Испания. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные ОЭСР.

В международной статистике для оценки экономического развития используют различные показатели, однако рост ВВП не всегда отражает реальный уровень доходов населения даже с учетом инфляции.

Реальный доход домохозяйств на душу населения показывает, сколько средств люди фактически имеют для расходов или сбережений, что дает более точное представление об уровне жизни.

По данным ОЭСР, в 14 из 16 европейских стран в 2025 году реальные доходы выросли по сравнению с 2024 годом, тогда как в двух странах был зафиксирован спад.

Самые высокие темпы роста показала Польша — 4,1%. В организации пояснили, что повышение зарплат компенсировало сокращение социальных выплат, что и обеспечило ускорение роста доходов домохозяйств.

Португалия (2%) и Нидерланды (2,3%) также вошли в число стран с приростом более 2%. В Дании (1,9%), Греции (1,8%) и Испании (1,5%) рост составил от 1,5% до 2%.

В Бельгии (1,4%), Венгрии (1,2%) и Швеции (1,2%) зафиксировано повышение более чем на 1%.

Среди крупных экономик Италия продемонстрировала рост на уровне 0,8%. Чехия, Великобритания и Германия зафиксировали еще более низкие темпы — 0,7%, 0,7% и 0,6% соответственно. Во Франции рост был минимальным — 0,2%.

В то же время в Великобритании последний квартал 2025 года показал восстановление после предыдущего спада, что связывают с ростом зарплат, социальных выплат и снижением налоговой нагрузки.

Единственными странами со снижением реальных доходов стали Финляндия и Австрия — минус 0,7% и 1,8% соответственно. В Финляндии это объясняют слабым экономическим ростом, ростом безработицы и сокращением государственных расходов, а также повышением налогов.

В целом в странах ОЭСР темпы роста реальных доходов домохозяйств в 2025 году замедлились до 0,8% против 2,1% годом ранее.

