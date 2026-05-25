  1. В Украине

Изменились данные в паспорте или адрес — как обновить информацию в налоговом реестре

20:11, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обратиться можно в любой контролирующий орган или онлайн.
Изменились данные в паспорте или адрес — как обновить информацию в налоговом реестре
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае изменения персональных данных, содержащихся в учетной карточке физического лица — налогоплательщика, необходимо подать заявление по форме № 5ДР о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков, а также предъявить документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщили в ГНС в Тернопольской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Подать такое заявление можно в налоговый орган по месту налогового адреса (месту жительства). В случае изменения места жительства заявление подается в налоговый орган по новому адресу или в любой контролирующий орган.

Заявление формы № 5ДР заполняется на основании данных паспорта и других документов, подтверждающих изменение персональной информации.

Для подтверждения зарегистрированного или задекларированного места проживания вместе с копией документа необходимо предоставить один из следующих документов:

  • выписка из реестра территориальной общины;
  • паспорт в форме книжечки;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • справка о статусе внутренне перемещенного лица.

Подать документы также можно в электронной форме — через Электронный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение «Моя налоговая». К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих изменения в учетных данных.

В соответствии с Положением о регистрации физических лиц в Государственном реестре налогоплательщиков, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 29 сентября 2017 года № 822, изменения в учетные данные вносятся в течение трех рабочих дней после подачи заявления по форме № 5ДР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая документы налоги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Почему АМКУ предоставил разрешение на мегасделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Решение АМКУ официально легитимизирует присутствие нового медиагиганта в украинском медиаполе.

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]