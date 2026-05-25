Изменились данные в паспорте или адрес — как обновить информацию в налоговом реестре

В случае изменения персональных данных, содержащихся в учетной карточке физического лица — налогоплательщика, необходимо подать заявление по форме № 5ДР о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков, а также предъявить документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщили в ГНС в Тернопольской области.

Подать такое заявление можно в налоговый орган по месту налогового адреса (месту жительства). В случае изменения места жительства заявление подается в налоговый орган по новому адресу или в любой контролирующий орган.

Заявление формы № 5ДР заполняется на основании данных паспорта и других документов, подтверждающих изменение персональной информации.

Для подтверждения зарегистрированного или задекларированного места проживания вместе с копией документа необходимо предоставить один из следующих документов:

выписка из реестра территориальной общины;

паспорт в форме книжечки;

временное удостоверение гражданина Украины;

справка о статусе внутренне перемещенного лица.

Подать документы также можно в электронной форме — через Электронный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение «Моя налоговая». К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих изменения в учетных данных.

В соответствии с Положением о регистрации физических лиц в Государственном реестре налогоплательщиков, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 29 сентября 2017 года № 822, изменения в учетные данные вносятся в течение трех рабочих дней после подачи заявления по форме № 5ДР.

