Следующие 6 месяцев должны стать периодом стабилизации Украины — Арахамия по итогам заседания фракции

Во время встречи фракции «Слуга народа» с участием Президента Владимира Зеленского обсуждали ситуацию на фронте, экономические вызовы, поддержку армии, работу государственных институций, международную поддержку Украины и дальнейшее движение страны в мир и Евросоюз.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", во время которой обсуждали ситуацию на фронте, экономические вызовы и ключевые задачи государства на ближайшие месяцы. Об этом сообщил глава парламентской фракции Давид Арахамия.

Во встрече также приняли участие председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый вицеспикер Александр Корниенко, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и премьер-министр Юлия Свириденко.

Участники заседания пришли к выводу, что следующие шесть месяцев должны стать периодом максимальной концентрации усилий и стабилизации работы страны. Среди главных приоритетов власти он назвал поддержку армии, обеспечение стабильной работы государственных институций, своевременные социальные выплаты, функционирование энергетики, экономики и органов местного самоуправления.

Также во время встречи обсудили дальнейшие шаги Украины на пути вступления в Европейский Союз и дипломатическое направление. Отмечается, что Украина нуждается в реальном продвижении к миру, усилении международной поддержки и давлении на РФ.

Кроме того, глава фракции отметил важность единства внутри страны и ответственной работы всех ветвей власти. По его словам, сейчас не время для внутренних конфликтов и политических противостояний, а для решений, необходимых для укрепления государства и приближения справедливого мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.