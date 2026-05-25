В ЕС сокращается число мигрантов и просителей убежища, но растет количество решений о репатриации

Евростат фиксирует снижение миграционных потоков в ЕС и одновременное ужесточение политики возвращения иностранцев; больше всего решений о высылке принимают Франция, Германия и Швеция.

Число иммигрантов и просителей убежища в Европейском Союзе снижается, тогда как количество решений о репатриации растет. Больше всего таких решений и фактических высылок приходится на Германию, Францию и Швецию. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные Евростата.

По статистике, количество людей, въезжающих в ЕС, постепенно уменьшается: с 5,4 миллиона в 2022 году до 4,5 миллиона в 2024 году, что составляет спад примерно на 24%.

В 2025 году также сократилось количество лиц, получивших международную защиту — до 361 тысячи, что является самым низким показателем с 2019 года.

В то же время в ЕС фиксируется рост количества решений о возвращении мигрантов. В 2024 году их количество достигло почти 500 тысяч, что является самым высоким показателем с 2019 года. Фактически было выполнено около 155 тысяч высылок — больше всего с 2020 года.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что ЕС находится на завершающем этапе масштабной реформы миграционной политики и усиливает контроль внешних границ, в частности через внедрение новой системы въезда и выезда.

По его словам, ЕС также расширяет сотрудничество с третьими странами в целях предотвращения нелегальной миграции и торговли людьми, однако признает, что этот процесс ещё не завершён.

Среди граждан, которых чаще всего возвращали в 2025 году, были граждане Турции (более 13 тысяч), Грузии (10 475), Сирии (8 370) и Албании (8 020).

По количеству фактических высылок лидирует Германия — почти 30 тысяч случаев, далее идут Франция (около 15 тысяч) и Швеция (более 11 тысяч).

В то же время Франция вынесла больше всего решений о возвращении — 138 тысяч, тогда как в Германии этот показатель составил 55 тысяч. Испания вынесла 54 тысячи таких решений, Нидерланды — 32 тысячи.

В отчете поясняется, что значительная часть решений о репатриации не выполняется из-за сложностей с определением страны происхождения мигрантов, состояния здоровья или юридических ограничений, в частности в случаях несовершеннолетних без сопровождения.

Отдельно отмечается, что в 2025 году на границах ЕС было отказано во въезде примерно 133 тысячам человек. Чаще всего причиной отказа было отсутствие обоснованной цели пребывания, превышение разрешенного срока пребывания, отсутствие визы или наличие предыдущих предупреждений в базах данных.

Наибольшее количество отказов на границе зафиксировала Польша — почти 30 тысяч случаев, далее следует Франция с более чем 12 тысячами.

В отчете Евростата также отмечается, что страны ЕС значительно продвинулись в реализации нового миграционного пакта, который предусматривает усиление пограничного контроля и одновременно введение общих правил предоставления убежища и распределения ответственности между государствами-членами.

