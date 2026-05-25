Судья Андрей Лиходедов избран председателем Терновского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области

Решение было принято на собрании судей путем тайного голосования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

25 мая 2026 года в Терновском районном суде города Кривого Рога Днепропетровской области состоялось собрание судей, на котором рассматривался вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем Терновского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области избран Андрей Витальевич Лиходедов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.