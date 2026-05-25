  1. В Украине

В налоговой службе анонсировали риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса — что изменится

16:53, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ГНС заявила о переходе к риск-ориентированному подходу во время налоговых проверок бизнеса и анонсировала развитие налоговой медиации для разрешения споров.
В налоговой службе анонсировали риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса — что изменится
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной налоговой службе заявили о необходимости усиления сотрудничества между налоговыми органами и бизнесом по формированию прозрачных и понятных правил работы. Об этом шла речь во время встречи представителей ГНС с компаниями-членами Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила председатель ГНС Леся Карнаух, эффективное взаимодействие между налоговой службой и бизнесом возможно только при условии сочетания качественных налоговых сервисов, понятного контроля и надлежащей налоговой культуры предприятий.

В ходе обсуждения стороны уделили внимание процедурам налоговых проверок и механизмам административного обжалования результатов. Представители бизнеса отметили важность учета специфики деятельности предприятий, а также детального рассмотрения возражений к актам проверок.

В ГНС отметили, что работают над унификацией подходов к оценке налоговых нарушений, повышением качества оформления документов и переходом к риск-ориентированной системе контроля. Также обсуждалось развитие налоговой медиации как альтернативного механизма разрешения споров между бизнесом и налоговыми органами.

Отдельно во время встречи поднимались вопросы борьбы с теневой экономикой и обеспечения равных условий для предприятий на рынке. В налоговой службе сообщили о сотрудничестве с Бюро экономической безопасности в направлении противодействия схемам уклонения от налогообложения и подготовке предложений по законодательному урегулированию вопросов дробления бизнеса.

Кроме того, участники обсудили международное налогообложение, трансфертное ценообразование и автоматический обмен налоговой информацией.

фото: ГНС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес налоговая ГНС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Почему АМКУ предоставил разрешение на мегасделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Решение АМКУ официально легитимизирует присутствие нового медиагиганта в украинском медиаполе.

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

В парламенте не хотят отменять ценовые ограничения на медикаменты для военных во время лечения

Реализация подхода к доступу военнослужащих к лекарственным средствам требует синхронного обновления смежных законов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]