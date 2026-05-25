В налоговой службе анонсировали риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса — что изменится

ГНС заявила о переходе к риск-ориентированному подходу во время налоговых проверок бизнеса и анонсировала развитие налоговой медиации для разрешения споров.

В Государственной налоговой службе заявили о необходимости усиления сотрудничества между налоговыми органами и бизнесом по формированию прозрачных и понятных правил работы. Об этом шла речь во время встречи представителей ГНС с компаниями-членами Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.

Как сообщила председатель ГНС Леся Карнаух, эффективное взаимодействие между налоговой службой и бизнесом возможно только при условии сочетания качественных налоговых сервисов, понятного контроля и надлежащей налоговой культуры предприятий.

В ходе обсуждения стороны уделили внимание процедурам налоговых проверок и механизмам административного обжалования результатов. Представители бизнеса отметили важность учета специфики деятельности предприятий, а также детального рассмотрения возражений к актам проверок.

В ГНС отметили, что работают над унификацией подходов к оценке налоговых нарушений, повышением качества оформления документов и переходом к риск-ориентированной системе контроля. Также обсуждалось развитие налоговой медиации как альтернативного механизма разрешения споров между бизнесом и налоговыми органами.

Отдельно во время встречи поднимались вопросы борьбы с теневой экономикой и обеспечения равных условий для предприятий на рынке. В налоговой службе сообщили о сотрудничестве с Бюро экономической безопасности в направлении противодействия схемам уклонения от налогообложения и подготовке предложений по законодательному урегулированию вопросов дробления бизнеса.

Кроме того, участники обсудили международное налогообложение, трансфертное ценообразование и автоматический обмен налоговой информацией.

фото: ГНС

