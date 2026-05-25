Бесплатный долгосрочный уход для ветеранов – какие учреждения уже подключены к программе НСЗУ

Ветераны, нуждающиеся в постоянной помощи, отныне могут получить бесплатные услуги по долгосрочному медицинскому уходу. Об этом сообщил Харьковский областной ТЦК и СП.

Проект реализуется Министерством по делам ветеранов Украины совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины.

На данный момент НСЗУ уже заключила договоры с первыми медицинскими учреждениями, где такие услуги предоставляются бесплатно. Среди них:

КП «Волынский областной госпиталь ветеранов войны» Волынского областного совета (г. Луцк);

КНП «Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны» Хмельницкого областного совета;

КНП «Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи» (г. Киев).

Кто может получить услугу

Услуги доступны для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Речь идет о ветеранах, которые из-за состояния здоровья полностью или частично зависят от посторонней помощи. Уровень функционального состояния определяется по шкале Бартела.

Что входит в услугу

Пакет услуг по долгосрочному уходу включает:

медицинское наблюдение и сопровождение;

контроль лечения и приема лекарственных средств;

профилактику осложнений;

обезболивание и симптоматическую помощь;

поддерживающую реабилитацию;

психологическую, социальную и духовную поддержку;

помощь с гигиеной и питанием;

обучение родственников навыкам ухода;

обеспечение базовых потребностей и ежедневного комфорта пациента.

Как получить услугу

Для оформления помощи необходимо обратиться в одно из медицинских учреждений, заключивших договор, и подать:

заявление;

удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны или выписку из ЕГРВВ;

направление от семейного врача или врача-специалиста.

Размер финансирования определяется в зависимости от состояния пациента и уровня потребности в уходе, который оценивается по шкале Бартела. Для лиц с высоким уровнем зависимости предусмотрено более 5,4 тыс. грн за цикл ухода, для пациентов с умеренным уровнем зависимости — более 3,4 тыс. грн.

В случае если ветеран не может самостоятельно подать заявление, это могут сделать члены семьи или законный представитель.

