Бесплатный долгосрочный уход для ветеранов – какие учреждения уже подключены к программе НСЗУ

15:41, 25 мая 2026
Первые договоры заключены с госпиталями в Луцке, Хмельницком и Киеве.
Ветераны, нуждающиеся в постоянной помощи, отныне могут получить бесплатные услуги по долгосрочному медицинскому уходу. Об этом сообщил Харьковский областной ТЦК и СП.

Проект реализуется Министерством по делам ветеранов Украины совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины.

На данный момент НСЗУ уже заключила договоры с первыми медицинскими учреждениями, где такие услуги предоставляются бесплатно. Среди них:

  • КП «Волынский областной госпиталь ветеранов войны» Волынского областного совета (г. Луцк);
  • КНП «Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны» Хмельницкого областного совета;
  • КНП «Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи» (г. Киев).

Кто может получить услугу

Услуги доступны для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Речь идет о ветеранах, которые из-за состояния здоровья полностью или частично зависят от посторонней помощи. Уровень функционального состояния определяется по шкале Бартела.

Что входит в услугу

Пакет услуг по долгосрочному уходу включает:

  • медицинское наблюдение и сопровождение;
  • контроль лечения и приема лекарственных средств;
  • профилактику осложнений;
  • обезболивание и симптоматическую помощь;
  • поддерживающую реабилитацию;
  • психологическую, социальную и духовную поддержку;
  • помощь с гигиеной и питанием;
  • обучение родственников навыкам ухода;
  • обеспечение базовых потребностей и ежедневного комфорта пациента.

Как получить услугу

Для оформления помощи необходимо обратиться в одно из медицинских учреждений, заключивших договор, и подать:

  • заявление;
  • удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны или выписку из ЕГРВВ;
  • направление от семейного врача или врача-специалиста.

Размер финансирования определяется в зависимости от состояния пациента и уровня потребности в уходе, который оценивается по шкале Бартела. Для лиц с высоким уровнем зависимости предусмотрено более 5,4 тыс. грн за цикл ухода, для пациентов с умеренным уровнем зависимости — более 3,4 тыс. грн.

В случае если ветеран не может самостоятельно подать заявление, это могут сделать члены семьи или законный представитель.

