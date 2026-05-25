Данные о рожденных за границей детях предлагают дистанционно вносить в ГРАГС через «Дию»

В Украине зарегистрировали петицию, в которой предлагают разрешить дистанционное внесение в ГРАГС сведений о детях, рожденных за границей, через портал «Дия» или консульские учреждения.

Авторы обращения отмечают, что сейчас дети, рожденные за границей и имеющие иностранные свидетельства о рождении, являются гражданами Украины в соответствии со статьей 7 Закона «О гражданстве Украины». В то же время сведения об их рождении не вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Как отмечается в петиции, из-за этого свидетельства о рождении таких детей не отображаются в приложении «Дія», а родители не могут воспользоваться рядом цифровых услуг и государственных программ. В частности, речь идет о «єМалятко», «Зимовій єПідтримці», оформлении социальных выплат, получении отсрочки в «Резерв+» для многодетных родителей, участии в жилищных программах и шеринге документов.

Также авторы петиции №41/009972-26еп подчеркивают, что для внесения данных в ГРАГС родители часто вынуждены лично обращаться в органы юстиции в Украине, что в условиях войны может быть сложным или невозможным.

В обращении предлагают:

внедрить механизм дистанционного внесения в ГРАГС данных о рождении ребенка через портал «Дія» или консульские учреждения на основании иностранного свидетельства с апостилем и переводом;

обеспечить отображение таких актовых записей в «Дії» наравне с документами, выданными в Украине;

упростить процедуру признания иностранных документов для цифровизации и автоматического создания записи в реестре.

Авторы петиции считают, что такие изменения должны обеспечить равенство прав всех детей-граждан Украины независимо от места рождения.

