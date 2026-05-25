Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховную Раду внесен законопроект «О социальной поддержке ветеранов войны с существенной утратой функциональности вследствие защиты Родины от вооруженной агрессии Российской Федерации» №15267 от 22.05.2026. Документ должен создать отдельный механизм государственной поддержки ветеранов, получивших тяжелые ранения, контузии, увечья или заболевания во время защиты Украины.

В пояснительной записке отмечается, что действующая система социального обеспечения преимущественно построена вокруг пенсионных и страховых выплат и не учитывает отдельно степень утраты профессиональной трудоспособности ветерана войны в процентах.

Одной из ключевых идей законопроекта является внедрение отдельной системы ежемесячной поддержки ветеранов в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Новая категория лиц

Законопроект предлагает определить новую категорию лиц — ветеранов войны с существенной утратой функциональности вследствие защиты Родины от вооруженной агрессии РФ. К ней будут относиться ветераны войны, которым в соответствии с законодательством установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах вследствие травмы, ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время защиты Родины.

Документ предусматривает, что государственная социальная помощь будет выплачиваться ежемесячно Министерством по делам ветеранов Украины с использованием программных средств Единого государственного реестра ветеранов войны. Подать заявление можно будет, в частности, через портал или мобильное приложение Дія.

При этом законопроект устанавливает, что такая помощь будет выплачиваться при условии прекращения пенсии или других социальных выплат, если они назначены по тем же правовым основаниям.

В то же время предусмотрено исключение для случаев финансирования за счет репараций, компенсаций, конфискованных активов или иных взысканий с РФ — тогда помощь может выплачиваться независимо от других социальных выплат или доходов лица.

Также законопроектом предлагается внести изменения в законы «Об общеобязательном государственном социальном страховании», «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» и «Об исполнительном производстве» с целью согласования нового механизма государственной социальной помощи с действующей системой социальной защиты, реабилитации и исполнения судебных решений.

Ключевые положения законопроекта

В законопроекте предлагается предусмотреть: в случае установления степени стойкой утраты профессиональной трудоспособности от 66 до 84% — выплату в размере 80% среднемесячной зарплаты в Украине за предыдущий календарный год, а в случае утраты более 84% — 100% среднемесячной зарплаты.

Законопроектом устанавливается, что степень утраты профессиональной трудоспособности будет определяться независимо от факта пребывания лица в трудовых отношениях или статуса застрахованного лица, а также независимо от того, является ли повреждение страховым случаем.

Отдельно документ определяет правила выплаты помощи ветеранам, которые временно проживают за границей. Для получения выплат они должны проходить ежегодную физическую идентификацию до 31 декабря каждого календарного года.

Также законопроект регулирует:

— порядок перерасчета помощи в случае изменения степени утраты трудоспособности;

— основания прекращения и возобновления выплат;

— правила выплаты помощи за прошлое время;

— порядок возврата излишне выплаченных средств;

— особенности выплат осужденным лицам;

— ограничения относительно обращения взыскания на такую помощь.

В частности, предлагается установить, что взыскание на такую помощь может быть обращено только по решениям о взыскании алиментов или возмещении вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья.

Практические вопросы и последствия

Ключевое значение будет иметь оценка нетрудоспособности, а именно определение степени утраты профессиональной трудоспособности, поскольку именно от этого будет зависеть право на помощь и ее размер.

В то же время законопроект предусматривает необходимость выбора между новой помощью и другими социальными выплатами, если они назначены по тем же правовым основаниям.

Назначение и администрирование помощи планируется через Единый государственный реестр ветеранов войны, поэтому реализация механизма в значительной степени будет зависеть от работы электронной системы и информационного взаимодействия между органами власти.

Одной из особенностей законопроекта является возможность финансирования новой помощи не только из госбюджета, но и за счет репараций, конфискованных активов и иных взысканий с РФ. В таком случае выплаты смогут осуществляться независимо от других социальных выплат или доходов лица.

Следовательно, законопроект предлагает создать отдельный механизм государственной поддержки ветеранов войны с существенной утратой функциональности, который будет базироваться на степени утраты профессиональной трудоспособности. Документ также предусматривает отдельный порядок назначения, перерасчета, прекращения и возобновления выплат и интеграцию нового механизма с электронными государственными реестрами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.