Ребенок будет жить поочередно с мамой и папой: в Украине обсуждают новую модель опеки после развода

В Украине предлагают закрепить совместную опеку после развода, а судебная практика уже допускает поочередное проживание ребенка с обоими родителями.

Поочередное проживание ребенка с каждым из родителей, совместная родительская опека после развода и право суда применять такую модель даже без отдельного требования сторон могут стать частью нового подхода к защите прав детей в Украине. Такие подходы обсудили в Национальной ассоциации адвокатов Украины во время дискуссии об обеспечении наилучших интересов ребенка в условиях войны и реформирования семейного законодательства.

Наилучшие интересы ребенка

Защита наилучших интересов ребенка требует не только формального закрепления правовых гарантий, но и создания действенных механизмов их реализации — от учета мнения ребенка в судебных спорах до развития моделей ответственного родительства и совместной родительской опеки.

Принцип наилучших интересов ребенка уже закреплен в Семейном кодексе, законах «Об охране детства» и «О социальных услугах», а также в нормативном регулировании деятельности органов опеки и попечительства. Вместе с тем в гражданском судопроизводстве остаются проблемы с надлежащим учетом мнения ребенка, оценкой его способности выражать собственную позицию, выявлением конфликта интересов между ребенком и законными представителями, а также отсутствием единого алгоритма заслушивания ребенка по делам, касающимся его жизни.

Отдельное внимание уделили Национальной стратегии защиты прав ребенка в сфере юстиции до 2028 года. Документ предусматривает создание механизма выяснения мнения ребенка в гражданских спорах относительно воспитания, места проживания, управления имуществом, лишения или восстановления родительских прав, а также законодательное закрепление обязательного сопровождения ребенка психологом во время его участия в судебных процессах.

Также был проанализирован проект нового Гражданского кодекса №15150, который предлагает детализировать правовой статус ребенка. Среди ключевых подходов — рассмотрение ребенка не только как объекта защиты, но и как полноценного субъекта частного права, который имеет право быть услышанным, право на самозащиту и доступ к правовой и психологической помощи.

Вызовы войны

Полномасштабное вторжение влияет на безопасность детей, поддержание связей с родителями, доступ к образованию, медицинской помощи и социальной поддержке. В случаях эвакуации с территорий, приближенных к боевым действиям, первоочередным назвали обеспечение физической безопасности и выживания ребенка.

Вместе с тем решения должны приниматься с учетом сохранения семейного единства, психологического состояния ребенка и его особых потребностей.

Родительская ответственность

Среди законодательных новел также обсуждали идею закрепления в проекте нового Гражданского кодекса понятия «родительская ответственность». Предполагается, что оно будет охватывать совокупность прав и обязанностей родителей по обеспечению наилучших интересов ребенка, его воспитания, развития, защиты прав и управления имуществом.

Кроме того, поднимался вопрос более широкого использования термина «родительская опека» вместо отдельных конструкций относительно места проживания ребенка или порядка общения с ним. Речь идет о модели, при которой опека может быть совместной или единоличной, полной или частичной, а также охватывать не только физический уход за ребенком, но и принятие решений относительно образования, лечения и других важных вопросов.

Совместная опека

Судебная практика уже постепенно формирует подход к совместной родительской опеке. В частности, Верховный Суд в постановлении от 16 февраля 2024 года по делу №465/6496/19 фактически разрешил семейный спор путем применения совместной опеки, исходя из того, что оба родителя надлежащим образом выполняют свои обязанности, но не смогли договориться во внесудебном порядке.

Также обратили внимание на постановление Верховного Суда от 22 мая 2024 года по делу №643/7509/21, в котором наилучшие интересы ребенка были определены через конкретное распределение времени проживания с каждым из родителей.

Кроме того, в постановлении от 5 марта 2025 года по делу №199/7566/22 Верховный Суд указал, что применение модели совместной опеки и разделение родительского времени не является выходом за пределы исковых требований об определении места проживания ребенка.

Также обсуждались законопроекты №12123 и №12132, которые предусматривают возможность законодательного урегулирования совместной родительской опеки. Один из них предлагает предоставить органам опеки и судам право устанавливать график поочередного проживания ребенка, другой — определить совместную родительскую опеку базовой моделью после развода, если оба родителя желают участвовать в воспитании ребенка.

