Китай запустил цифровую «паспортизацию» для гуманоидных роботов

В Китае запустили национальную систему цифровой идентификации гуманоидных роботов. Каждый человекоподобный робот получит уникальный код, который позволит отслеживать его на протяжении всего жизненного цикла — от производства до утилизации. Об этом сообщает South China Morning Post.

В стране стартовала государственная инициатива под названием «Платформа услуг полного жизненного цикла гуманоидов». В ее рамках каждому двуногому роботу с искусственным интеллектом будут присваивать индивидуальный цифровой идентификатор.

Система призвана обеспечить прослеживаемость роботов на всех этапах их использования — от схода с конвейера до переработки после завершения эксплуатации. По информации государственного телеканала CCTV, цифровые коды будут использоваться для мониторинга рисков и усиления государственного контроля над отраслью.

Инициативу реализует Комитет по стандартизации гуманоидной робототехники и воплощенного интеллекта (HEIS), который работает при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

Одновременно власти обнародовали рекомендации по управлению жизненным циклом гуманоидных роботов и правила использования системы идентификации. Они касаются всех участников рынка, включая производителей, поставщиков услуг, продавцов, пользователей и предприятия по утилизации техники.

По словам заместителя председателя Китайского института стандартизации электроники Юя Сюмина, новая система должна помочь решить вопросы безопасности, надзора и управления в сфере гуманоидной робототехники, а также способствовать более быстрому внедрению таких роботов.

Идентификационный код будет состоять из четырех частей. В него будут входить двузначный национальный код для отслеживания международных поставок и продаж, четырехзначный код производителя, шестизначный код модели робота и 17-значный серийный номер конкретного устройства.

На данный момент к программе уже присоединились более 100 китайских производителей гуманоидных роботов. Цифровые идентификаторы получили более 28 тысяч роботов почти 200 моделей.

Согласно исследованию консалтинговой компании IDC, опубликованному в январе, отрасль гуманоидной робототехники в Китае демонстрирует стремительное развитие. За прошлый год мировой рынок таких роботов вырос на 508%, а общий объем поставок достиг около 18 тысяч единиц. В исследовании отмечается, что китайские производители занимают лидирующие позиции благодаря развитой промышленной цепочке поставок.

Свидетельством быстрого прогресса отрасли стал и второй ежегодный полумарафон гуманоидных роботов E-Town, который прошел в прошлом месяце в Пекине. Во время соревнований роботы и люди преодолевали одинаковую дистанцию.

Победителем среди роботов стал гуманоид «Молния» (Lightning), разработанный китайской компанией Honor, созданной на базе технологического гиганта Huawei. Робот преодолел дистанцию за 50 минут 26 секунд, что примерно на шесть минут быстрее действующего мирового рекорда угандийского бегуна Джейкоба Киплимо на аналогичной дистанции.

Результат также значительно превзошел показатель прошлогоднего победителя среди роботов — гуманоида Tiangong, который в 2025 году финишировал за два часа 40 минут. Это демонстрирует существенный прогресс китайской робототехнической индустрии всего за один год.

