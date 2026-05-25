Китай запустив цифрову «паспортизацію» для гуманоїдних роботів

16:41, 25 травня 2026
У країні запровадили національну систему ідентифікації людиноподібних роботів, яка дозволить відстежувати їх від виробництва до утилізації.
У Китаї запустили національну систему цифрової ідентифікації гуманоїдних роботів. Кожен людиноподібний робот отримає унікальний код, який дозволить відстежувати його протягом усього життєвого циклу — від виробництва до утилізації. Про це повідомляє South China Morning Post.

У країні стартувала державна ініціатива під назвою «Платформа послуг повного життєвого циклу гуманоїдів». У її межах кожному двоногому роботу зі штучним інтелектом присвоюватимуть індивідуальний цифровий ідентифікатор.

Система покликана забезпечити простежуваність роботів на всіх етапах їхнього використання — від сходження з конвеєра до переробки після завершення експлуатації. За інформацією державного телеканалу CCTV, цифрові коди використовуватимуться для моніторингу ризиків та посилення державного контролю над галуззю.

Ініціативу реалізує Комітет зі стандартизації гуманоїдної робототехніки та втіленого інтелекту (HEIS), який працює при Міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю.

Одночасно влада оприлюднила рекомендації щодо управління життєвим циклом гуманоїдних роботів та правила використання системи ідентифікації. Вони стосуються всіх учасників ринку, включаючи виробників, постачальників послуг, продавців, користувачів і підприємства з переробки техніки.

За словами заступника голови Китайського інституту стандартизації електроніки Юя Сюміна, нова система має допомогти вирішити питання безпеки, нагляду та управління у сфері гуманоїдної робототехніки, а також сприяти швидшому впровадженню таких роботів.

Ідентифікаційний код складатиметься з чотирьох частин. До нього входитимуть двозначний національний код для відстеження міжнародних поставок і продажів, чотиризначний код виробника, шестизначний код моделі робота та 17-значний серійний номер конкретного пристрою.

Наразі до програми вже приєдналися понад 100 китайських виробників гуманоїдних роботів. Цифрові ідентифікатори отримали понад 28 тисяч роботів майже 200 моделей.

Згідно з дослідженням консалтингової компанії IDC, оприлюдненим у січні, галузь гуманоїдної робототехніки в Китаї демонструє стрімкий розвиток. За минулий рік світовий ринок таких роботів зріс на 508%, а загальний обсяг поставок досяг близько 18 тисяч одиниць. У дослідженні зазначається, що китайські виробники займають провідні позиції завдяки розвиненому промисловому ланцюгу постачання.

Свідченням швидкого прогресу галузі став і другий щорічний напівмарафон гуманоїдних роботів E-Town, який відбувся минулого місяця в Пекіні. Під час змагань роботи та люди долали однакову дистанцію.

Переможцем серед роботів став гуманоїд «Блискавка» (Lightning), розроблений китайською компанією Honor, що була створена на базі технологічного гіганта Huawei. Робот подолав дистанцію за 50 хвилин 26 секунд, що приблизно на шість хвилин швидше за чинний світовий рекорд угандійського бігуна Jacob Kiplimo на аналогічній дистанції.

Результат також значно перевершив показник минулорічного переможця серед роботів — гуманоїда Tiangong, який у 2025 році фінішував за дві години 40 хвилин. Це демонструє суттєвий прогрес китайської робототехнічної індустрії лише за один рік.

