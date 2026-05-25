  1. В Україні

Пенсії чорнобильців після реформи 2017 року: в Україні заявили про проблему доплат за стаж

16:20, 25 травня 2026
Після пенсійної реформи 2017 року змінився порядок нарахування доплат за понаднормовий стаж для чорнобильців, що стало предметом судових спорів.
У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявили про проблему пенсійного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та необхідність дотримання раніше гарантованих державою соціальних гарантій.

Там зазначили, що після аварії на Чорнобильській АЕС держава взяла на себе зобов’язання щодо компенсації людям втрати здоров’я та інших наслідків катастрофи, зокрема через спеціальні умови пенсійного забезпечення.

У комітеті нагадали, що законодавство передбачало збільшення пенсії чорнобильцям на 1% за кожен рік стажу понад встановлену норму — 20 років для чоловіків та 15 років для жінок. За їхніми словами, така норма діяла для багатьох пенсіонерів до 2017 року.

Водночас після пенсійної реформи 2017 року порядок нарахування доплат за понаднормовий стаж для чорнобильців був змінений. У комітеті зазначили, що відтоді при визначенні права на такі доплати почали застосовувати загальні вимоги щодо тривалості стажу — понад 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, у тому числі для осіб, яким пенсія була призначена раніше.

Там також звернули увагу, що частина пенсіонерів звернулася до суду через зміну підходу до нарахування виплат.

За даними комітету, суди, зокрема Верховний Суд, стали на бік позивачів та вказали, що норми закону, які погіршують становище людини, не можуть мати зворотної дії в часі. У комітеті зазначили, що суд дійшов висновку: право на доплату за понаднормовий стаж має визначатися за редакцією закону, чинною на момент призначення пенсії.

Повідомляється, що питання пенсійного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи залишається частим предметом судових спорів. Йдеться про необхідність забезпечення однакового підходу до реалізації передбачених законом соціальних гарантій.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що суд зобов’язав ПФУ перерахувати чорнобильську доплату особі з інвалідністю ІІІ групи у розмірі 50% мінімальної пенсії за віком замість 170,82 грн, визнавши протиправною відмову у такому нарахуванні. 

Судово-юридична газета

