Отчисленный курсант должен вернуть государству 44 тысяч гривен за обучение в Военной академии

Кировоградский окружной административный суд обязал бывшего курсанта Военной академии возместить государству 44,8 тыс. грн. расходов на обучение после отчисления за академическую неуспеваемость и расторжение контракта о прохождении военной службы.

Кировоградский окружной административный суд рассмотрел дело № 340/1623/26 по иску Военной академии (г. Одесса) о взыскании с бывшего курсанта расходов, связанных с его содержанием в высшем военном учебном заведении. Спор возник после досрочного расторжения контракта из-за академической неуспеваемости и систематического невыполнения условий контракта военнослужащим.

Суд исследовал вопрос наличия у курсанта обязанности возместить государству расходы на денежное обеспечение и другие виды содержания после отчисления из военного учебного заведения.

Суть дела

Военная академия (г. Одесса) обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего курсанта 44 871,71 грн расходов, связанных с содержанием в высшем военном учебном заведении.

Суд установил, что в июле 2023 года ответчик был зачислен курсантом первого курса Военной академии по специальности «Военное управление (по видам Вооруженных сил)». На основании соответствующих приказов его приняли на военную службу (обучение), назначили на должность курсанта, зачислили в списки личного состава и поставили на все виды обеспечения по курсантским нормам.

29 июля 2023 года между Министерством обороны Украины в лице начальника Военной академии и курсантом был заключен контракт о прохождении военной службы (обучения). Условиями контракта предусматривалась, в частности, обязанность курсанта добросовестно проходить обучение, выполнять требования законодательства и после завершения обучения проходить военную службу на офицерских должностях не менее пяти лет. Также контракт содержал условие о возмещении расходов, связанных с содержанием в военном учебном заведении, в случае досрочного расторжения контракта из-за нежелания продолжать обучение, недисциплинированности, систематического невыполнения условий контракта либо невыполнения образовательной программы.

В феврале 2025 года приказом начальника Военной академии курсант был отчислен из числа курсантов «за академическую неуспеваемость». Одновременно контракт о прохождении военной службы (обучения) был расторгнут в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим. После этого его перевели для дальнейшего прохождения военной службы по призыву во время мобилизации на особый период.

Военная академия составила справку-расчет расходов, согласно которой общая сумма расходов на содержание курсанта составила 51 269,56 грн. Часть средств была уплачена, однако по состоянию на март 2026 года остаток задолженности составлял 44 871,71 грн.

Суд также установил, что бывший курсант был ознакомлен со справкой-расчетом под подпись. Кроме того, он письменно обязался добровольно оплатить сумму задолженности в течение года с момента отчисления, однако этого не сделал.

Ответчик отзыв на иск не подал и доказательств уплаты задолженности суду не предоставил.

Кировоградский окружной административный суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований и полностью удовлетворил иск Военной академии.

Суд постановил взыскать с бывшего курсанта в пользу Военной академии (г. Одесса) 44 871,71 грн расходов, связанных с содержанием в высшем военном учебном заведении.

В то же время суд отметил, что истец не нес расходов, связанных с привлечением свидетелей или проведением экспертиз, поэтому оснований для взыскания судебных расходов не установлено.

Решение суда

Суд сослался на положения Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым военная служба курсантов высших военных учебных заведений является видом военной службы.

Суд обратил внимание, что часть 10 статьи 25 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» прямо предусматривает обязанность курсантов возмещать расходы, связанные с содержанием в военном учебном заведении, в случае досрочного расторжения контракта из-за систематического невыполнения его условий, невыполнения образовательной программы либо иных предусмотренных законом оснований.

Также суд применил Порядок возмещения курсантами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №964 от 12 июля 2006 года. Согласно этому Порядку возмещение осуществляется в размере фактических расходов, в частности расходов на денежное, продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение, а в случае отказа от добровольного возмещения — в судебном порядке.

Отдельно суд подчеркнул, что ответчик, ознакомившись с расчетом расходов и подписав письменное обязательство о добровольном возмещении, фактически согласился с определенной суммой задолженности, однако добровольно ее не уплатил.

Учитывая установленные обстоятельства и предоставленные доказательства, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для взыскания в пользу Военной академии расходов, связанных с содержанием курсанта во время обучения.

