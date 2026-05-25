Во Львовской области предстанет перед судом сотрудник лесхоза, подозреваемый в вырубке более 18 тысяч деревьев в Карпатском лесу
Во Львовской области будут судить чиновника лесхоза, которого подозревают в причастности к масштабному уничтожению Карпатского леса. Об этом сообщили в Национальной полиции.
По данным следствия, в период с 2019 по 2023 годы чиновник выдавал официальные разрешения — лесорубные билеты — на проведение рубок так называемого «редколесья». При этом в действующем законодательстве Украины такой вид рубок не предусмотрен.
Кроме того, отмечается, что соответствующие решения о проведении этих рубок были согласованы и включены в проекты организации лесного хозяйства, вопреки требованиям закона. По версии следствия, это позволяло формально легализовать масштабные вырубки.
В результате таких действий на территории Стрыйского района было уничтожено более 18 тысяч деревьев. Сумма нанесенного ущерба, по предварительным оценкам, составляет 103 млн грн.
В апреле этого года директору лесхоза сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
В то же время в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
