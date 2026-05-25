  1. В Украине

Во Львовской области предстанет перед судом сотрудник лесхоза, подозреваемый в вырубке более 18 тысяч деревьев в Карпатском лесу

20:29, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следствие считает, что действия чиновника привели к убыткам на сумму более 100 млн грн — обвинительный акт передан в суд.
Во Львовской области предстанет перед судом сотрудник лесхоза, подозреваемый в вырубке более 18 тысяч деревьев в Карпатском лесу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области будут судить чиновника лесхоза, которого подозревают в причастности к масштабному уничтожению Карпатского леса. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в период с 2019 по 2023 годы чиновник выдавал официальные разрешения — лесорубные билеты — на проведение рубок так называемого «редколесья». При этом в действующем законодательстве Украины такой вид рубок не предусмотрен.

Кроме того, отмечается, что соответствующие решения о проведении этих рубок были согласованы и включены в проекты организации лесного хозяйства, вопреки требованиям закона. По версии следствия, это позволяло формально легализовать масштабные вырубки.

В результате таких действий на территории Стрыйского района было уничтожено более 18 тысяч деревьев. Сумма нанесенного ущерба, по предварительным оценкам, составляет 103 млн грн.

В апреле этого года директору лесхоза сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В то же время в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Львов подозреваемый лес

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Почему АМКУ предоставил разрешение на мегасделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Решение АМКУ официально легитимизирует присутствие нового медиагиганта в украинском медиаполе.

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]