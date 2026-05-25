ЕС изменил правила перевозки кошек и собак из Украины: что нужно для пересечения границы

Владельцам домашних животных нужно обратить внимание на изменения.

В Европейском Союзе с 22 апреля вступили в силу обновленные правила некоммерческой перевозки домашних животных из третьих стран, в частности и из Украины. Новое законодательство учитывает практический опыт применения предыдущих норм и уточняет отдельные процедуры.

В то же время главное, что стоит знать владельцам животных: существенные требования к перевозке остаются неизменными, отметили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Как и ранее, для пересечения границы необходимо обеспечить ключевые условия:

Идентификация животного (микрочип)

Животное должно быть идентифицировано с помощью микрочипа, соответствующего международным стандартам.

Действующая вакцинация против бешенства

Прививка должна быть действительной на момент путешествия и внесенной в соответствующие документы.

Тест на титры антител против бешенства

Для большинства третьих стран (в том числе Украины) необходимо иметь подтверждение достаточного уровня антител.

Документ для перевозки

Международный ветеринарный сертификат, выдается в отделе пограничного инспекционного контроля межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы на государственной границе.

Новые регламенты ЕС не изменяют базовых требований, но детализируют отдельные процедуры:

Четкие правила относительно владельца животного. В международном ветеринарном сертификате обязательно указывается именно владелец животного – даже если перевозку осуществляет другое, уполномоченное лицо. Это исключает возможность злоупотреблений.

Перевозка, осуществляемая уполномоченным лицом. Такое перемещение допускается только в пределах 5 дней до или после путешествия владельца. Для собак, кошек, хорьков и птиц к сертификату предусмотрена обязательная письменная декларация, в которой указывается, кто именно сопровождает животное, владелец или уполномоченное им лицо. В противном случае перевозка считается коммерческой.

Обновленные подходы к вакцинации против бешенства. Установлен четкий срок актуальности результата на титры антител против бешенства – не менее 90 дней до даты выдачи сертификата. Это делает требование более точным и понятным. Ранее требование составляло 3 месяца (разное количество дней в месяцах иногда вызывало неопределенность срока).

Новые формы документов. Обновлены формы ветеринарных сертификатов и деклараций, сопровождающих перемещение животных.

Для домашних птиц введено отдельное требование: владелец должен заполнить декларацию, которая должна быть добавлена к сертификату о месте содержания птиц после прибытия в страну назначения, включая условия изоляции.

Для собак, кошек и хорьков переходный период длится до 31 марта 2027 года при условии, что сертификаты были выданы до 1 октября 2026 года. Для птиц сертификат остается действительным при условии, что он выдан до 1 октября 2026 года.

