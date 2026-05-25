  1. В Украине

Украинцы могут получить бесплатную индивидуальную налоговую консультацию от ГНС: как подать запрос

22:18, 25 мая 2026
Каждый налогоплательщик имеет право безвозмездно получить индивидуальную налоговую консультацию.
Каждый налогоплательщик в Украине имеет право получить индивидуальную налоговую консультацию (ИНК). Об этом напомнили в ГНС.

Как можно получить консультацию?

Получить консультации можно:

  • в бумажном виде (по почте);
  • в электронной форме (через Электронный кабинет);
  • на электронный почтовый ящик.

Налоговая предоставляет письменную или электронную консультацию в течение 25 календарных дней после получения вашего обращения. Услуга является бесплатной.

В случае, если вопрос требует дополнительного изучения, срок может быть продлен еще на 15 дней, о чем обязательно будет сообщено заранее.

Как правильно оформить обращение, чтобы получить ответ

Запрос обязательно должен содержать:

  • персональные данные: ФИО (для граждан) или название компании (для юрлиц);
  • налоговый адрес, телефон и адрес электронной почты, если таковые имеются;
  • налоговый номер: РНОКПП / паспортные данные (для граждан) или ЕГРПОУ (для юрлиц);
  • суть вопроса: подробное описание приведенных фактических обстоятельств;
  • подпись: обычная подпись (для бумажных писем) или КЭП/ЭЦП (для электронных обращений);
  • дату обращения.

