Украинцы могут получить бесплатную индивидуальную налоговую консультацию от ГНС: как подать запрос

Каждый налогоплательщик имеет право безвозмездно получить индивидуальную налоговую консультацию.

Каждый налогоплательщик в Украине имеет право получить индивидуальную налоговую консультацию (ИНК). Об этом напомнили в ГНС.

Как можно получить консультацию?

Получить консультации можно:

в бумажном виде (по почте);

в электронной форме (через Электронный кабинет);

на электронный почтовый ящик.

Налоговая предоставляет письменную или электронную консультацию в течение 25 календарных дней после получения вашего обращения. Услуга является бесплатной.

В случае, если вопрос требует дополнительного изучения, срок может быть продлен еще на 15 дней, о чем обязательно будет сообщено заранее.

Как правильно оформить обращение, чтобы получить ответ

Запрос обязательно должен содержать:

персональные данные: ФИО (для граждан) или название компании (для юрлиц);

налоговый адрес, телефон и адрес электронной почты, если таковые имеются;

налоговый номер: РНОКПП / паспортные данные (для граждан) или ЕГРПОУ (для юрлиц);

суть вопроса: подробное описание приведенных фактических обстоятельств;

подпись: обычная подпись (для бумажных писем) или КЭП/ЭЦП (для электронных обращений);

дату обращения.

