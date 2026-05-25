Украинцы могут получить бесплатную индивидуальную налоговую консультацию от ГНС: как подать запрос
Каждый налогоплательщик в Украине имеет право получить индивидуальную налоговую консультацию (ИНК). Об этом напомнили в ГНС.
Как можно получить консультацию?
Получить консультации можно:
- в бумажном виде (по почте);
- в электронной форме (через Электронный кабинет);
- на электронный почтовый ящик.
Налоговая предоставляет письменную или электронную консультацию в течение 25 календарных дней после получения вашего обращения. Услуга является бесплатной.
В случае, если вопрос требует дополнительного изучения, срок может быть продлен еще на 15 дней, о чем обязательно будет сообщено заранее.
Как правильно оформить обращение, чтобы получить ответ
Запрос обязательно должен содержать:
- персональные данные: ФИО (для граждан) или название компании (для юрлиц);
- налоговый адрес, телефон и адрес электронной почты, если таковые имеются;
- налоговый номер: РНОКПП / паспортные данные (для граждан) или ЕГРПОУ (для юрлиц);
- суть вопроса: подробное описание приведенных фактических обстоятельств;
- подпись: обычная подпись (для бумажных писем) или КЭП/ЭЦП (для электронных обращений);
- дату обращения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.