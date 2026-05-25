С 25 мая в Украине изменили правила согласия одного из супругов на продажу имущества: что нужно знать

Нотариальная палата объяснила новые правила оформления согласия супругов (бывших супругов) на распоряжение имуществом.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 25 мая вступил в силу Закон №4824-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц».

В связи с этим Нотариальная палата Украины подготовила специальное информационное письмо с разъяснениями для нотариусов относительно нотариального удостоверения согласия одного из супругов (бывших супругов) на распоряжение имуществом, являющимся общей совместной собственностью супругов, и заключения договоров, подлежащих нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации.

В НПУ отметили, что заявления одного из супругов (бывших супругов) о предоставлении согласия на распоряжение имуществом, являющимся общей совместной собственностью, на которых удостоверена подлинность подписи в соответствии с законом, действовавшим на момент их выдачи, принимаются при нотариальном удостоверении сделок, для которых они выдавались.

Согласия одного из супругов (бывших супругов), выданные с 25 мая 2026 года, удостоверяются нотариально.

Также в Нотариальной палате обратили внимание, что согласия одного из супругов (бывших супругов), выданные и нотариально удостоверенные с 25 мая 2026 года, которые подаются для нотариального удостоверения договора, не подлежат регистрации в Журнале регистрации входящих документов.

Рекомендуемые образцы согласий и удостоверительных надписей для нотариусов – документ ниже:

