В Швеции автобус с автопилотом попал в ДТП через час после начала работы

В Швеции трамвай врезался в автономный автобус Karsan.

В шведском Гетеборге автобус с автопилотом, изготовленный турецкой компанией Karsan, попал в ДТП с трамваем всего через час после начала перевозки пассажиров. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя компании Vasttrafik Патрика Чи, автобус резко затормозил, после чего в него сзади врезался трамвай. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Авария вызвала вопросы относительно интеграции автономного общественного транспорта в городское движение. Инцидент произошел на фоне старта годовых испытаний автономных автобусов в Гетеборге, где используется модель e-ATAK производства Karsan.

Видео общественного вещателя SVT показало поврежденный автобус, а также предупредительную надпись на его задней части: «Держите дистанцию! Автобус может резко затормозить».

Патрик Чи добавил, что обстоятельства столкновения еще выясняются. По его словам, в автобусе находился водитель-дублер, который был готов в любой момент взять управление на себя в случае необходимости.

