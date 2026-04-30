Россия атаковала Одессу дронами – повреждены жилые дома, детский сад и автостоянки

09:06, 30 апреля 2026
В результате ударов и падения обломков дронов повреждены десятки объектов, на местах работают спасатели и правоохранители.
Россия атаковала Одессу дронами – повреждены жилые дома, детский сад и автостоянки
Фото: Telegram / Олег Кипер
В ночь на 30 мая Россия осуществила несколько волн массированных атак ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одессы. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, по состоянию на утро известно о 18 пострадавших, из них 9 человек госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Большинство воздушных целей уничтожили силы противовоздушной обороны. В то же время в результате попаданий и падения обломков повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры.

Среди поврежденных — многоэтажные и частные жилые дома, гостиница, детский сад, административное здание, автостоянка, частные гаражи и транспортные средства.

В отдельных местах возникли пожары, которые спасатели уже ликвидировали.

На местах происшествий развернуты оперативные штабы. К ликвидации последствий привлечены все профильные службы.

 

россия Украина Одесса обстрел

