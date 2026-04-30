Росія атакувала дронами Одесу – пошкоджені житлові будинки, дитячий садок та автостоянки

Внаслідок ударів і падіння уламків дронів пошкоджено десятки об’єктів, на місцях працюють рятувальники та правоохоронці.

В ніч на 30 травня Росія здійснила кілька хвиль масованих атак ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одеси. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, станом на ранок відомо про 18 постраждалих, із них 9 осіб госпіталізовані. Усім надається необхідна медична допомога.

Більшість повітряних цілей знищили сили протиповітряної оборони. Водночас унаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури.

Серед пошкодженого — багатоповерхові та приватні житлові будинки, готель, дитячий садок, адміністративна будівля, автостоянка, приватні гаражі та транспортні засоби.

На окремих локаціях виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували.

На місцях подій розгорнуті оперативні штаби. До ліквідації наслідків залучені всі профільні служби.

