«Бусификация» vs закон: смогут ли 30 шагов Минобороны остановить силовые конфликты при мобилизации

Власть пытается цифровизировать процесс мобилизации, но пока реестры не идеальны, на улицах продолжается силовое противостояние, за которое никто не хочет брать ответственность.

По состоянию на начало мая 2026 года вопрос реформы ТЦК и СП уже перешел из плоскости ведомственных дискуссий в формат острого общественно-политического конфликта. Верховная Рада уже в 19-й раз продлила военное положение, однако методы его обеспечения становятся все более дискуссионными. Основная линия раскола в юридическом и политическом поле проходит через вопрос: является ли «бусификация» следствием несовершенного закона или провалом исполнительной вертикали?

На фоне анонсированной Михаилом Федоровым комплексной реформы, парламент и экспертная среда заполнены альтернативными, иногда радикальными идеями — от полной ликвидации ТЦК до введения уголовной ответственности за каждое нарушение учета.

Юридический статус «уличной» мобилизации: вне закона?

Ключевой проблемой сегодня является легитимность действий представителей ТЦК в общественных местах. Сегодня мобилизационные потребности государства столкнулись с несовершенством правового поля, которое законодатели так и не смогли полностью решить.

Народный депутат Михаил Цымбалюк четко указывает на правовую коллизию: согласно действующему законодательству, ТЦК не имеют права самостоятельно останавливать людей на улицах для проверки документов.

Апеллируя к Конституции и Закону о Нацполиции, Михаил Цымбалюк подчеркивает: ТЦК — это орган военного управления, а не правоохранительная структура. Следовательно, любое силовое ограничение свободы передвижения без участия полиции является юридически ничтожным. Даже во время действия военного положения право на ограничение свободы передвижения или задержание должно быть четко регламентировано.

Силовой блок, а именно остановка, проверка документов, задержание по ориентировке, по мнению депутата, должна осуществлять исключительно полиция, у которой есть на это законные протоколы и бодикамеры.

Более того, в Верховной Раде в марте был зарегистрирован конкретный законопроект под номером 15076, направленный на упорядочение действий ТЦК. Проектом предложено запретить ТЦК применять физическую силу и осуществлять задержания самостоятельно. Он предлагает четко разграничить роли: ТЦК занимается учетом, а полиция — контролем за соблюдением закона на улицах.

В то же время, и.о. руководителя Департамента патрульной полиции Александр Фацевич отмечает, что привлечение полиции к мобилизационным мероприятиям уничтожает доверие к органу и влечет за собой массовые увольнения.

Для понимания тупика, в котором оказалась реформа ТЦК по состоянию на 2026 год, показательной является позиция руководства Национальной полиции. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский подчеркивает, что правоохранительная система уже работает в условиях значительного дефицита кадров. По его словам, возложение на полицию дополнительных мобилизационных функций может привести к тому, что на вызовы по грабежам, дорожно-транспортным происшествиям или другим правонарушениям просто некому будет реагировать.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабной войны полицейские выполняют широкий спектр задач — от документирования военных преступлений и разминирования территорий до работы на блокпостах. В результате объем их работы фактически превышает довоенный в несколько раз.

Глава Нацполиции также обратил внимание на риски для доверия общества. По его словам, участие правоохранителей в силовых мобилизационных мероприятиях может серьезно навредить репутации полиции, которую ведомство выстраивало годами.

На этом фоне позиция органов внутренних дел ставит под сомнение предложения отдельных народных депутатов относительно передачи полиции полномочий в сфере мобилизационных мероприятий. Если ТЦК, по словам парламентариев, не имеют права самостоятельно осуществлять задержания, а полиция не готова брать на эти функции на себя из-за кадрового дефицита и рисков для доверия общества, возникает так называемый «правовой вакуум силы».

Реформа Минобороны: 30 шагов к «цифровому покою»

С февраля 2026 года Министерство обороны Украины работает над комплексной реформой системы мобилизации и работы территориальных центров комплектования. По предварительным данным, по состоянию на конец апреля была анонсирована готовность первых 10 из 30 проектов в рамках реформы. В то же время их содержание остается неизвестным даже профильному комитету Верховной Рады Украины.

Вероятные направления изменений:

Среди возможных элементов реформы обсуждается механизм так называемого снятия с розыска. Глава парламентской фракции Давид Арахамия заявлял, что может быть создана процедура, которая позволит примерно двум миллионам граждан, находящихся в розыске территориальных центров комплектования, урегулировать свой статус.

Еще одним направлением реформы называют попытку сформировать новый баланс между жестким контролем в сфере мобилизации и созданием стимулов для добровольного рекрутинга.

Однако пока публичные заявления не подкреплены конкретными законопроектами, а потому остаются на уровне политических анонсов.

Позиция военного омбудсмена

Идею распределения функций также поддерживает военный омбудсмен Ольга Решетилова, которая отметила, что принудительная мобилизация является несвойственной функцией для территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По ее словам, если бы изначально механизм доставки нарушителей в ТЦК выполняли полиция, органы местного самоуправления и руководители государственных и частных учреждений, удалось бы избежать многих конфликтов.

Путь к справедливой мобилизации

Реформа ТЦК — это уже не про софт или названия, так как система в ее нынешнем виде является проблемой для обеих сторон: для армии, которая получает немотивированных людей, и для общества, которое чувствует несправедливость.

Мобилизация станет приемлемой только тогда, когда появятся четкие сроки службы и гарантированные ротации. Закон должен быть один для всех: и для военнообязанных, и для сотрудников ТЦК, выходящих за рамки полномочий. Если 30 проектов реформы не принесут прозрачности в бронировании и не обеспечат конституционные гарантии гражданам, реформа рискует остаться лишь бумажным улучшением, которое только углубит ощущение неравенства бремени войны.

